Как повторно использовать гущу и чайные пакетики: ученые советуют испечь с ними бисквит

Кофейную гущу и использованные пакетики чая можно не выбрасывать — и то, и другое пригодится в приготовлении «обогащенного» десерта. Рецепт вывели ученые из Университета короля Фейсала в Саудовской Аравии, а поделилось им издание «Вокруг Света».

Исследователям не понравилось, что после заваривания кофе и чая остается слишком много отходов. Они решили найти гуще и чайным листьям применение — и узнали, что в древности эти продукты добавляли в выпечку, чтобы сделать ее питательнее, полезнее и долговечнее.

Сотрудники университета провели ряд опытов — их интересовало, сохранятся ли в обработанных напитках антиоксиданты. Исследователи замочили черный чай и арабский кофе в кипящей дистиллированной воде на 10 минут, высушили и растерли остатки в песок. Оказалось, что большая часть флавоноидов действительно сохранилась — в порошке обнаружили 73% тригаллата теафлавина (вещества, которое избавляет от плохого холестерина) и почти 64% антиоксиданта 1-кофеоилхиновая кислота.

Приготовленный с этой добавкой бисквит содержал больше фенолов и минералов, чем обычные десерты. А через две недели проявился и ингибирующий эффект чайно-кофейного порошка: в кексе бактерии размножались в несколько раз медленнее, из-за чего и замедлялась его порча.

А вот повторно заваривать чай не стоит — гастроэнтеролог Павел Колтупов напомнил, что чем чаще заваривается пакетик, тем выше риски пищевого отравления и расстройства желудка, ведь после использвоания в нем начинают с немыслимой скоростью размножаться бактерии.