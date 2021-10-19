Руководитель «Евгений Тоневицкий Долина Менделеева» рассказывает о перспективных проектах на рынке высокотехнологичной химии и о том, как совокупность факторов окружающей среды, воздействующих на человека, влияет на регуляцию генов и драматически меняет качество нашей жизни.

Имя Дмитрия Ивановича Менделеева — одно из самых известных в истории России. Какой вклад внесли отечественные научные и технологические разработки в сфере химии в развитие России как цивилизации? Вообще, насколько сильны цивилизационные различия среди научных школ?

Безусловно, имя Менделеева ‒ одно из важнейших имен в отечественной химии и науке в целом. Прошлый год был объявлен ЮНЕСКО Международным годом Периодической таблицы Менделеева. Эту идею поддержали более 150 ведущих мировых научных центров, многочисленные мероприятия по всему миру были посвящены великому русскому ученому. Формирование российской химической школы связывают и с такими учеными, как Михаил Васильевич Ломоносов ‒ первый профессор химии в России, первый человек, который, по сути, описал химию как науку, Александр Михайлович Бутлеров — создатель теории химического строения органических веществ, и многими другими.

Мне кажется, что наука по определению интернациональна, а язык науки — универсальный язык общения для любых разумных существ. Но важно другое: сегодня наука — мягкая сила для продвижения национальных интересов государства. Развитие механизмов научной дипломатии, эффективное взаимодействие научных организаций, исследователей и разработчиков с международным сообществом крайне важно для продвижения национальных интересов и обеспечения имиджа высокого научного и технологического уровня нашей страны.

Проект «Долина Менделеева» связан с химической отраслью. Как вы лично пришли к этой сфере деятельности?

Для меня этот путь был долгим, но закономерным. Я закончил химфак МГУ, затем учился в аспирантуре в Германии. По образованию я биохимик, кандидат биологических наук. Мое возвращение в Москву в 2009 году совпало с публикацией знаменитой статьи Дмитрия Медведева «Четыре „И“: институты, инфраструктура, инновации, инвестиции». Под ее впечатлением, планируя сфокусироваться на инновациях, я поступил на госслужбу — сначала в Администрацию президента, а затем в Аппарат Правительства и, к счастью, как я теперь понимаю, следующие восемь лет занимался вопросами развития промышленности. Благодаря этому я приобрел большой опыт и четкое понимание того, как работает промышленный сектор, в том числе химическая отрасль. И когда я ушел с госслужбы, все мои устремления в разные этапы жизни ‒ занятия химией и инновациями, опыт чиновника ‒ сложились частями единого пазла и трансформировались в этот большой проект, который в масштабах страны позволяет сделать что-то полезное.

Источник: https://smart-civilization.com/platform/samym-perspektivnym-v-himii-s-ekonomicheskoj-tochki-zreniya-sejchas-i-v-sleduyushchie-10-let-budet-cifrovizaciya/