Описание приготовления:
Плоды для заготовки выбирайте поспевшие, без признаков порчи. Варенье получается очень нежным и не слишком приторным. В нем большое количество йода, поэтому оно может потемнеть, это нормально. Храниться варенье должно в холодильнике.
Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Фейхоа 500 Грамм
- Сахар 500 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
225 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
55 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сырое варенье из фейхоа»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сырого варенья из фейхоа. Плоды вымойте и обсушите.
У фейхоа обрежьте хвостик, разрежьте плоды пополам и выложите их в чашу блендера.
Добавьте к фейхоа сахар.
Все хорошо пробейте блендером до однородной массы и растворения сахара.
Готовое варенье разложите по стерилизованным, сухим банкам и плотно закройте, после этого уберите на хранение.
Хороших заготовок!