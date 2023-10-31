Описание приготовления:

Плоды для заготовки выбирайте поспевшие, без признаков порчи. Варенье получается очень нежным и не слишком приторным. В нем большое количество йода, поэтому оно может потемнеть, это нормально. Храниться варенье должно в холодильнике.

Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Фейхоа 500 Грамм

Сахар 500 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

225 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

55 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сырое варенье из фейхоа»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сырого варенья из фейхоа. Плоды вымойте и обсушите.

У фейхоа обрежьте хвостик, разрежьте плоды пополам и выложите их в чашу блендера.

Добавьте к фейхоа сахар.

Все хорошо пробейте блендером до однородной массы и растворения сахара.

Готовое варенье разложите по стерилизованным, сухим банкам и плотно закройте, после этого уберите на хранение.

Хороших заготовок!