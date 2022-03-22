Ежедневные и еженедельные проверки погрузчика

Еженедельные проверки грузоподъемника

Во-первых, контролируйте и регулируйте уровень гидравлики и масла в коробке передач. Это гарантирует, что погрузчик работает безопасно и защищает автомобиль от отказа коробки передач. Отказ коробки передач может быть дорогостоящим и даже привести к тому, что его вообще придется заменить погрузчиком. При проверке гидравлики будьте внимательны с масляными магистралями, проверьте на утечки и устраните их, если необходимо. Проверьте клеммы аккумулятора, уровень жидкости в гидроусилителе руля и регулировку подъемной цепи, чтобы завершить тщательный осмотр.

Проверка руля

Проверьте рулевое управление, прежде чем начинать дневные операции, чтобы быстро вращаться на погрузчике. Маневренность вашего погрузчика в значительной степени зависит от отзывчивости вашей рулевой системы. Проверьте рулевое управление, выполнив несколько основных маневров. Обратите особое внимание на то, как рулевое колесо реагирует на ваши команды. Если выяснится, что требуется больше силы, чем обычно, это может указывать на ряд проблем; включая низкое давление в шинах, плохую регулировку колес или даже трение в коробке передач, в том числе проблемы с гидроусилителем руля.

Проверка торможения

Как и в любом другом автомобиле, важно регулярно проверять тормоза, чтобы убедиться, что они работают с оптимальной производительностью. Сначала проверьте ножной тормоз, приложив к нему давление. Рабочий тормоз не должен слишком сильно давить на него, чтобы он реагировал.

Затем проверьте стояночный тормоз, чтобы убедиться, что автомобиль не будет двигаться, когда вам нужно остановиться, особенно на уклоне. При проверке тормозов убедитесь, что стоп-сигналы находятся в надлежащем рабочем состоянии, при необходимости замените лампочки.