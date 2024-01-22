Большинство хозяек привыкли жарить пирожки исключительно на дрожжевом тесте. И причина ясна. Ведь тогда пирожки выходят очень пышными и мягонькими. Ну а если цель другая? Вдруг вы хотите получить пирожки, которые будут хрустящими снаружи, а внутри нежными? Добиться такого результата необычайно просто. Для этого необходимо лишь приготовить жареные пирожки на йогурте.

Возьмите большую сковороду с толстым дном. Именно в ней вы и будете замешивать тесто для будущей закуски. В сковороде с большим диаметром удобнее всего делать основу. Только помните, что ингредиенты для теста следует перемешивать не ложкой, а силиконовой кулинарной лопаткой.

С чем приготовить сытные жареные пирожки на йогурте

В качестве начинки рекомендуем использовать те продукты, которые указаны в рецепте (фету и петрушку). Но также вы можете их легко заменить. К примеру, возьмите отварные яйца и зеленый лук. С таким наполнением жареные пирожочки получатся отменными.

Ингредиенты

Вода500 мл Соль1 ч. л. Сливочное масло25 г Йогурт100 мл Пшеничная мука215 г Подсолнечное масло150 мл Сыр фета по вкусу Петрушка по вкусу

Приготовление

Вливаем в сковороду воду. Доводим ее до кипения. Добавляем в нее соль и сливочное масло. Ждем, когда последний продукт растопится. Перемешиваем всё.Вливаем в сковороду натуральный йогурт (без добавок). Снова всё перемешиваем. Доводим содержимое сковороды до кипения.Затем постепенно вводим в йогуртовую смесь пшеничную муку. Готовим тесто на среднем нагреве, постоянно его помешивая (до загустения). Когда масса станет плотной, держим ее на огне еще 2 минуты. Убираем сковороду с плиты. Оставляем ее на 10 минут при комнатной температуре. Потом перекладываем тесто на стол. Добавляем к нему 2 ст. л. подсолнечного масла. Вымешиваем тесто в течение 7 минут. Оно должно быть упругим и не липнущим к рукам.Готовим начинку. В глубокую емкость выкладываем фету. Измельчаем ее вилкой. Под проточной водой тщательно промываем свежую петрушку. Просушиваем ее. Мелко рубим зелень острым ножом. Добавляем к измельченному сыру нарезанную петрушку. Хорошенько перемешиваем всё до однородной массы. Разделяем тесто на небольшие кусочки. Придаем им формы лепешек. В центр каждой заготовки выкладываем начинку из феты и зелени. Плотно защипываем края, формируя аккуратные пирожки.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней пирожки с двух сторон до золотистости. Потом выкладываем их на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.

Если вам нравятся больше классические рецепты жареных пирожков, тогда у нас есть для вас кое-что полезное. Ранее мы делились отличной инструкцией приготовления такого блюда. Попробуйте пожарить дрожжевые пирожки с мясом. А затем расскажите, какой рецепт вам больше пришелся по душе.