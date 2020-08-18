Фартуки для кухни из стекла. Закаленное стекло и зеркала

Стена между напольными и навесными шкафами кухни больше всего подвержена воздействию влаги, жира, скоплению грязи. Поэтому, она особенно требует защиты и одновременно декоративного оформления. С перечисленными функциями отлично справляется фартук для кухни, сделанный из камня. Компания Интер Гласс занимается Фартуками из стекла уже не один год, переходите на сайт и заказывайте!

Благодаря уникальной палитре природных оттенков и ненавязчивости текстур, такой фартук легко подобрать под любой иной элемент интерьера: столешницу, мойку, барную стойку и даже под мебельные фасады.

Особенности материала

Лучше всего в данном вопросе остановить свой выбор на природном камне в виде каменного шпона. Для преобразования камня в шпон, с помощью самых современных технологий, от плиты отделяется тонкий срез для дальнейшего использования. При этом такие срезы полностью сохраняют природную фактуру, оттенок и единство структуры.

Далее, природные срезы наклеиваются на основу:

из МДФ толщиной 8 мм;

из ХДФ толщиной 4 мм;

из негорючей ЦСП.

Затем – проходят под прессом, подвергаются специальной обработке и проходят проверки на пригодность и соответствие всем нормам.

Преимущества

Благодаря данной технологии камень сохраняет все свои характеристики, но имеет небольшой вес. Еще, готовые плиты шпона отличаются некоторой степенью гибкости, поэтому могут монтироваться даже без необходимости предварительного выравнивания стены. Последнее условие сокращает сроки установки и позволяет максимально быстро закрепить фартук любого размера.

Поверхность кухонного каменного фартука покрывается специальной нанозащитой, которая не пропускает влагу, отталкивает жир, исключает впитывание грязи. Поэтому, чистка такой защитной панели занимает не много времени и её эстетичный внешний вид органично дополняет гарнитур долгое время.

Главная задача при подборе и монтаже такого изделия, как фартук для кухни – выбрать такую цельную панель, которая будет точно подходить по размеру рабочей стены, что сведёт к минимуму наличие соединительных швов, а значит и исключит проблемы с грязью, которая со временем забивается в пространство между швами.

Фартук из натурального каменного шпона легко поддается механической обработке. Уже на месте установки его можно подогнать по длине и форме рабочей стены. Сделать облицовку камнем максимально аккуратной и эстетичной, красиво дополнить внешний вид кухонного гарнитура, оказывается, очень просто.

Даже установка изделия из каменного шпона выполняется любым из удобных способов:

с помощью клея для плитки;

жидких гвоздей;

на профиль.

Со стены даже не потребуется счищать старую краску, смывать побелку, маскировать неровности. Каменный шпон надежно нивелирует незначительные перепады поверхности и скроет строительные недочеты.