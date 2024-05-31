Рецепт: Рыбные томатные щи из красной капусты — С сардиной в томате и стручковой фасолью, очень быстрые рыбные щи.

Ингредиенты:

сардина в томате — 2 банки;

капуста краснокочанная — половина небольшого кочана;

лук репчатый — 2 головки;

картофель — 5-6 шт.;

стручковая фасоль замороженная — 100 г;

томатный мультиовощной сок — 200 мл;

соль перец — по вкусу;

вода — 2,5 литра

Способ приготовления: Щи по быстрому рецепту «из того, что было под рукой».

Вместо белокочанной капусты у меня был небольшой кочан красной капусты.

Шинкуем капусту как обычно на щи, половины кочана будет достаточно.

В глубокой кастрюле обжариваем мелко нарезанный репчатый лук и стручковую фасоль, она у меня замороженная.

Затем мелко нарезаем картофель и отправляем в кастрюлю к другим овощам.

Добавляем соль и перец по вкусу, заливаем водой.

Выкладываем нарезанную красную капусту и доводим до кипения.

Затем вливаем томатный сок, точнее, у меня здесь не совсем томатный, а мультиовощной сок, который мало кому понравился, видимо, из-за присутствия свеклы, надо было куда-то его пристроить и я решила пустить его в суп.

Вливаем сок в бульон и ещё раз кипятим.

В самом конце добавляем рыбные консервы. У меня сардина в томатном соусе. На большую кастрюлю положила две баночки.

Варим ещё минут пятнадцать под крышкой на умеренном огне, выключаем и даем немного настояться.

Вот такие томатные щи с рыбными консервами у меня получились на скорую руку. Очень лёгкий и вкусный рецепт.

Время приготовления: 40 мин.