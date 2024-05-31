Рецепт: Рыбные томатные щи из красной капусты — С сардиной в томате и стручковой фасолью, очень быстрые рыбные щи.

Ингредиенты:
сардина в томате — 2 банки;
капуста краснокочанная — половина небольшого кочана;
лук репчатый — 2 головки;
картофель — 5-6 шт.;
стручковая фасоль замороженная — 100 г;
томатный мультиовощной сок — 200 мл;
соль перец — по вкусу;
вода — 2,5 литра
Способ приготовления: Щи по быстрому рецепту «из того, что было под рукой».
Вместо белокочанной капусты у меня был небольшой кочан красной капусты.
Шинкуем капусту как обычно на щи, половины кочана будет достаточно.
В глубокой кастрюле обжариваем мелко нарезанный репчатый лук и стручковую фасоль, она у меня замороженная.
Затем мелко нарезаем картофель и отправляем в кастрюлю к другим овощам.
Добавляем соль и перец по вкусу, заливаем водой.
Выкладываем нарезанную красную капусту и доводим до кипения.
Затем вливаем томатный сок, точнее, у меня здесь не совсем томатный, а мультиовощной сок, который мало кому понравился, видимо, из-за присутствия свеклы, надо было куда-то его пристроить и я решила пустить его в суп.
Вливаем сок в бульон и ещё раз кипятим.
В самом конце добавляем рыбные консервы. У меня сардина в томатном соусе. На большую кастрюлю положила две баночки.
Варим ещё минут пятнадцать под крышкой на умеренном огне, выключаем и даем немного настояться.
Вот такие томатные щи с рыбными консервами у меня получились на скорую руку. Очень лёгкий и вкусный рецепт.
Время приготовления: 40 мин.