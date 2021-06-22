Фасад дома из натурального камня

Для строительства одни владельцы выбирают природный камень, другие — искусственный материал. Второй вариант является более экономичным, но он не создаёт уюта и сближение с природой, как в первом варианте. Для изменения характеристик и внешнего вида применяется натуральный облицовочный камень для фасада. Это создаёт естественный источник тепла, который гармонично смотрится в любом интерьере.

Преимущества и недостатки натурального материала

Природный камень — это строительный материал, подаренный природой. Неудивительно, что его применяют в разнообразных строительных и отделочных работах. Облицовка фасада дома из камня является ключевым моментом в создании дизайна интерьера.

Широкий ассортимент природных материалов позволяет выбрать камень для создания любого дизайна.

Большая цветовая палитра и разнообразие фактур создаёт уникальный внешний вид камина.

Используемый натуральный камень для облицовки камина является безопасным материалом. Он не образует вредных веществ в процессе нагревания и не вредит здоровью людей.

Облицовка камина устойчива к механическим нагрузкам и истиранию. Внешний вид облицовки остаётся неизменным на протяжении всего срока эксплуатации.

Природный камень устойчив к температурным перепадам и повышенной влажности. Облицованный камнем камин можно устанавливать в любой комнате, даже в неотапливаемом помещении.

Камин, облицованный камнем, сохраняет тепло в течение продолжительного периода времени.

Проводить облицовочные работы можно самостоятельно. Это не совсем лёгкая задача, но если следовать инструкции, то получится правильный монтаж.

Недостатком облицовки является высокая стоимость материала. Но если учитывать безопасность для здоровья, длительный срок службы, улучшение эксплуатационных характеристик, то материал полностью себя окупает.

Одним из вариантов природного камня является песчаник. Камень предлагает большой выбор цветовых решений, позволяя создавать гармоничный интерьер. Отличается натуральный камень для облицовки камина устойчивостью к высоким температурам. Песчаник характеризуется долговечностью и крепкой структурой.

Для облицовки камина выбирается ракушечник, который обладает оригинальным внешним видом. Это мягкая порода, которая легко поддаётся обработке и резке. В составе материала сохраняются раковины и моллюски, которые придают необычный рисунок камню. Изменения во внешнем виде можно увидеть только через несколько десятков лет.

Камин — это центральный элемент интерьера, который создают атмосферу помещения. Для образования благоприятного микроклимата рекомендуется выбирать натуральные материалы для облицовки камина.