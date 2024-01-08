Сытная и вкусная грузинская закуска за 10 минут: простой рецепт

Это блюдо всем хорошо известно из меню кавказких ресторанов как грузинская закуска пхали, но с другой подачей. Она получается нарядной, вкусной и очень праздничной.

Закуска из фасоли и орехов – блюдо, которое знакомо далеко не всем. Однако сочетание вкусов и внешнее оформление этой закуски сделают ее фаворитом любого стола. Она выходит сытной, а на приготовление уйдет не более 10 минут. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян.

Закуска из консервированной фасоли и орехов

Ингредиенты:

консервированная фасоль – 1 банка;

грецкие орехи – 50 гр;

чеснок – 1-2 зубчика;

сливочное масло – 20 гр;

растительное масло – 1 ст. л;

соль, черный перец;

пучок кинзы иди укропа (можно взять и петрушку);

зерна граната.

Способ приготовления:

С фасоли слить жидкость. В чашу блендера отправить все ингредиенты кроме зелени и граната. Взбить до однородной массы. Из получившегося паштета сформировать шарики, обвалять их в измельченной зелени и придать каждому форму конуса-елочки. Украсить зернами граната и подать со шпажками на блюде.

Читайте также:

Закуска с вялеными помидорами, руколой и острым сыром: быстрый рецепт

Вкусно и необычно: рецепт яркой закуски на праздничный стол за 2 минуты (видео)

Куриный паштет с сюрпризом в духовке: вкусная закуска к празднику