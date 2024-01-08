Сытная и вкусная грузинская закуска за 10 минут: простой рецепт

Это блюдо всем хорошо известно из меню кавказких ресторанов как грузинская закуска пхали, но с другой подачей. Она получается нарядной, вкусной и очень праздничной.
Закуска из фасоли и орехов – блюдо, которое знакомо далеко не всем. Однако сочетание вкусов и внешнее оформление этой закуски сделают ее фаворитом любого стола. Она выходит сытной, а на приготовление уйдет не более 10 минут. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян.
Закуска из консервированной фасоли и орехов
Ингредиенты:
- консервированная фасоль – 1 банка;
- грецкие орехи – 50 гр;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- сливочное масло – 20 гр;
- растительное масло – 1 ст. л;
- соль, черный перец;
- пучок кинзы иди укропа (можно взять и петрушку);
- зерна граната.
Способ приготовления:
С фасоли слить жидкость. В чашу блендера отправить все ингредиенты кроме зелени и граната. Взбить до однородной массы. Из получившегося паштета сформировать шарики, обвалять их в измельченной зелени и придать каждому форму конуса-елочки. Украсить зернами граната и подать со шпажками на блюде.
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