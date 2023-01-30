Финишные планки для винилового сайдинга

Стальной сайдинг включает в себя различные строительные облицовки из стали, которая представляет собой сплав железа с небольшим количеством углерода. Стальной сайдинг приобретает все большую популярность для использования в жилых помещениях, поскольку учитывает косметические аспекты.

Свойства стального сайдинга

Современный стальной сайдинг может быть изготовлен из оцинкованной стали или нержавеющей стали — различие, которое влияет на его уязвимость к ржавчине. Оцинкованная сталь покрыта тонким слоем коррозионно-стойкого цинка, который может со временем изнашиваться из-за ржавчины, вызванной влагой, из-за чего может проникнуть сквозь глубокие царапины, вызванные воздействием окружающей среды или механическим повреждением. Хром из нержавеющей стали служит для той же цели, что и цинк на оцинкованной стали, за исключением того, что хром смешан во всей стали. В результате хром не может быть изношен, что делает нержавеющую сталь сравнительно более устойчивой к коррозии, чем оцинкованная сталь. Вы можете выбрать металлический сайдинг под доску здесь: доска блок хаус цена и приобрести по выгодным ценам.

Сталь, сконструированная так, чтобы быть устойчивой к ржавчине, в сочетании с применением антикоррозийных эпоксидных смол и красок, позволила стальному сайдингу конкурировать с алюминием, который дешевле, легче и, естественно, устойчив к ржавчине. Кроме того, домовладельцы теперь могут выбирать из огромного количества стальных узоров сайдинга и цветов, некоторые из которых очень похожи на традиционные жилые сайдинги, такие как скошенный деревянный сайдинг, кедровая черепица, кирпич и даже камень. Строители и домовладельцы могут выбирать из широкого спектра цветов и фактур верхнего покрытия, некоторые из которых предварительно окрашены, а другие используют виниловый, поливиниловый или запатентованный продукт покрытия схожей прочности.

Выбор в стальном сайдинге

Домовладельцы также могут выбирать между следующими вариантами стали: