Финишные планки для винилового сайдинга

Стальной сайдинг включает в себя различные строительные облицовки из стали, которая представляет собой сплав железа с небольшим количеством углерода. Стальной сайдинг приобретает все большую популярность для использования в жилых помещениях, поскольку учитывает косметические аспекты.
Свойства стального сайдинга
Современный стальной сайдинг может быть изготовлен из оцинкованной стали или нержавеющей стали — различие, которое влияет на его уязвимость к ржавчине. Оцинкованная сталь покрыта тонким слоем коррозионно-стойкого цинка, который может со временем изнашиваться из-за ржавчины, вызванной влагой, из-за чего может проникнуть сквозь глубокие царапины, вызванные воздействием окружающей среды или механическим повреждением. Хром из нержавеющей стали служит для той же цели, что и цинк на оцинкованной стали, за исключением того, что хром смешан во всей стали. В результате хром не может быть изношен, что делает нержавеющую сталь сравнительно более устойчивой к коррозии, чем оцинкованная сталь. Вы можете выбрать металлический сайдинг под доску здесь: доска блок хаус цена и приобрести по выгодным ценам.
Сталь, сконструированная так, чтобы быть устойчивой к ржавчине, в сочетании с применением антикоррозийных эпоксидных смол и красок, позволила стальному сайдингу конкурировать с алюминием, который дешевле, легче и, естественно, устойчив к ржавчине. Кроме того, домовладельцы теперь могут выбирать из огромного количества стальных узоров сайдинга и цветов, некоторые из которых очень похожи на традиционные жилые сайдинги, такие как скошенный деревянный сайдинг, кедровая черепица, кирпич и даже камень. Строители и домовладельцы могут выбирать из широкого спектра цветов и фактур верхнего покрытия, некоторые из которых предварительно окрашены, а другие используют виниловый, поливиниловый или запатентованный продукт покрытия схожей прочности.
Выбор в стальном сайдинге
Домовладельцы также могут выбирать между следующими вариантами стали:
- Бесшовная сталь включает в себя различные стальные сайдинги, которые обрезаются до точной длины здания, тем самым устраняя неприглядные швы, которые допускают проникновение влаги и сильный ветер, чтобы выбить отдельные панели. Бесшовная сталь способствует более плотной ограждающей конструкции здания, что снижает счета за электроэнергию и снижает выбросы парниковых газов.
- Стальной бревенчатый сайдинг повторяет деревенский внешний вид бревенчатой хижины без каких-либо швов или уязвимости для грызунов, разрушения или других проблем, присущих бревенчатым домам.
- Для дополнительной прочности и жесткости строители часто используют гофрированный стальной сайдинг, который поставляется в самых разных профилях, от крупномасштабных «крыш сарая», которые обеспечивают драматический свет и тень, до более мелких профилей, используемых в настиле. Заказать финишные профили для винилового сайдинга вы можете на сайте tn-siding.ru. Однако гофрированную сталь сложнее чистить, и прикрепление знаков и других предметов может быть затруднено.