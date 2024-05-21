Приготовит даже новичок. Нежный творожный торт: просто и вкусно

Творожные торты существуют во многих кухнях мира и имеют разные названия. История создания творожного торта может быть связана с развитием кулинарии в целом и появлением новых рецептов десертов. Возможно, творожный торт был создан случайно или в результате экспериментов с ингредиентами.

В некоторых источниках упоминается, что творожные десерты были известны ещё в Древней Греции и Риме. Однако конкретные рецепты и способы приготовления могли отличаться от современных.

Таким образом, невозможно точно определить, кто создал творожный торт. Это результат многовековой эволюции кулинарных традиций разных народов.

Расскажем, как приготовить современный творожный десерт.

Ингредиенты для заварного крема:

молоко — 400 мл;

желтки — 3 шт.;

сахар — 200 г;

крахмал — 3 ст.л.

ванилин — щепотка;

соль — щепотка.

Ингредиенты для основного крема:

сливочное масло — 220 г;

сгущенного молока — 3 ст.л.;

кокосовая стружка — 3 ст.л.

Ингредиенты для теста:

яйца — 4 шт.;

сахар — 500 г;

творог — 180 г;

сливочное масло — 100 г ;

мука — 5 1250 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

ванилин — щепотка;

соль — щепотка.

Приготовление творожного торта:

Сперва готовим заварной крем — в сотейнике разогреваем молоко. В отдельной миске смешиваем желтки, сахар, крахмал, ванилин и соль.

Выливаем в смесь немного молока, а затем тонкой струйкой добавляем в горячее молоко, постоянно помешивая. После загустения, заварную основу перекладываем в миску и накрываем пищевой пленкой в контакт.

Пока остывает заварная основа, готовим тесто — взбиваем яйца с сахаром до пышной белой массы. Выкладываем в массу творог и растопленное сливочное масло, перемешиваем.

Просеиваем в массу муку частями, замешиваем эластичное и не липкое тесто. Не забываем добавить к муке разрыхлитель, ванилин и соль.

Делим тесто на 4 одинаковые части, раскатываем каждую в пласт по площади равный противню. Кладем пласт на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 180 градусах 7 минут.

Повторяем процедуру с остальными пластами — получаем коржи. Для основного крема взбиваем сливочное масло 2-3 минуты миксером, а затем вводим постепенно заварную основу и сгущенное молоко.

Обрезаем неровные края у коржей, смазываем каждый полученным кремом. Собираем из коржей с кремом полноценный торт.

Оставляем торт в холодильнике на 8 часов, а затем посыпаем кокосовой стружкой. Можно также украсить торт измельченными обрезками коржей.

Получается воздушный сладкий торт из творога. Он с легкостью заменит любой покупной торт для праздника.