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Понадобится только 2 ингредиента: как приготовить домашнее мороженое из клубники

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Понадобится только 2 ингредиента: как приготовить домашнее мороженое из клубники

Вкусное и быстрое в приготовлении клубничное мороженое понравится каждому. У него максимально простой состав — только фрукты, без яиц, молока и сахара.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такое домашнее клубничное мороженое можно создать буквально за 5 минут. Это невероятный летний десерт, который вы захотите приготовить еще не один раз.

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Домашнее мороженое

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Понадобится только 2 ингредиента: как приготовить домашнее мороженое из клубники

Такая вкуснятина / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 2 очень спелых банана очень спелых банана;
– 250 грамм свежей клубники.

Приготовление:

  1. Нарежьте банан ломтиками, поместите его в пищевой контейнер и поставьте в морозилку на несколько часов или на ночь.
  2. Клубнику вымойте и удалите плодоножки.
  3. Отложите несколько ягод клубники для украшения.
  4. Положите замороженные бананы в емкость блендера.
  5. Добавьте клубнику к бананам и перемешайте до однородности.
  6. Оставшуюся клубнику нарежьте кубиками и смешайте с мороженым.
  7. Разлейте мороженое по чашкам в специальных формах для мороженого.

Интересно

Замороженные бананы – отличная основа для приготовления домашнего мороженого. Вы можете добавить различные сезонные фрукты, например, малину, чернику, вишню, чтобы получить разные вкусы.

Понравился рецепт? Попробуйте еще одно лакомство клубникой.

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