ГлавнаяРецептыПонадобится только 2 ингредиента: как приготовить домашнее мороженое из клубники Понадобится только 2 ингредиента: как приготовить домашнее мороженое из клубники На чтение: 1 минута Вкусное и быстрое в приготовлении клубничное мороженое понравится каждому. У него максимально простой состав — только фрукты, без яиц, молока и сахара. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такое домашнее клубничное мороженое можно создать буквально за 5 минут. Это невероятный летний десерт, который вы захотите приготовить еще не один раз. Не пропустите Желаемого результата не будет: почему картофель нельзя жарить с луком на одной сковороде Домашнее мороженое Время: 15 минут Порций: 4 Такая вкуснятина / Фото unsplash Ингредиенты: – 2 очень спелых банана очень спелых банана; – 250 грамм свежей клубники. Приготовление: Нарежьте банан ломтиками, поместите его в пищевой контейнер и поставьте в морозилку на несколько часов или на ночь. Клубнику вымойте и удалите плодоножки. Отложите несколько ягод клубники для украшения. Положите замороженные бананы в емкость блендера. Добавьте клубнику к бананам и перемешайте до однородности. Оставшуюся клубнику нарежьте кубиками и смешайте с мороженым. Разлейте мороженое по чашкам в специальных формах для мороженого. Интересно Замороженные бананы – отличная основа для приготовления домашнего мороженого. Вы можете добавить различные сезонные фрукты, например, малину, чернику, вишню, чтобы получить разные вкусы. Понравился рецепт? Попробуйте еще одно лакомство клубникой. Поделитесь с друзьями