FixPoint — правильный ремонт вашего гаджета

Как починить телефон если он не включается

Практически каждый из нас сталкивался с проблемой включения, а точнее – отсутствия этого действия у мобильного телефона или смартфона. Если такое случалось и с вашим аппаратом, то не спешите нести его в сервисный центр, а изначально попытайтесь установить проблему самостоятельно, возможно, она довольно просто и легко решается. В этой статье расскажем вам про ремонт Android.

Возможные причины, по которым телефон не включается

Самыми частыми проблемами с включением смартфона являются следующие:

Разряженный аккумулятор. Залипание или поломка кнопки включения. Проблема с картой памяти. Намокание устройства или его батареи. Падение. Сбой программного обеспечения. Выход из строя микросхем.

Способы, как включить смартфон, если он не включается

Существует несколько проверенных «народных» способов, которые часто являются очень действенными при проблемах с включением смартфонов разных фирм и с разными операционными системами.

Выполнение принудительного перезапуска устройства

Может быть такое, что ваше мобильное устройство включается, но просто зависло. Именно в таком случае экран может быть темным и не реагировать на различные команды и действия. Это устраняется довольно легко благодаря комбинации определенных клавиш. Но в данном случае будет иметь место различие в операционных системах смартфонов.

Как принудительно перезагрузить iPhone

Чтобы принудительно перезагрузить iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и модели постарше, нужно зажать кнопку «Домой» и верхнюю боковую клавишу на десять секунд или до тех пор, пока не появится логотип Apple.

Если же у вас завис iPhone 7 или iPhone 7 Plus, то нужно зажать боковую кнопку и клавишу уменьшения громкости и также подождать десять секунд.

Обладателям iPhone 8 или iPhone 8 Plus нужно зажать и сразу отпустить клавишу увеличения, а потом также поступить с клавишей уменьшения громкости. Затем нажимаем на боковую кнопку и держим десять секунд.