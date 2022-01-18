FixPoint — правильный ремонт вашего гаджета

Как починить телефон если он не включается
Практически каждый из нас сталкивался с проблемой включения, а точнее – отсутствия этого действия у мобильного телефона или смартфона. Если такое случалось и с вашим аппаратом, то не спешите нести его в сервисный центр, а изначально попытайтесь установить проблему самостоятельно, возможно, она довольно просто и легко решается. В этой статье расскажем вам про ремонт Android.
Возможные причины, по которым телефон не включается
Самыми частыми проблемами с включением смартфона являются следующие:
- Разряженный аккумулятор.
- Залипание или поломка кнопки включения.
- Проблема с картой памяти.
- Намокание устройства или его батареи.
- Падение.
- Сбой программного обеспечения.
- Выход из строя микросхем.
Способы, как включить смартфон, если он не включается
Существует несколько проверенных «народных» способов, которые часто являются очень действенными при проблемах с включением смартфонов разных фирм и с разными операционными системами.
Выполнение принудительного перезапуска устройства
Может быть такое, что ваше мобильное устройство включается, но просто зависло. Именно в таком случае экран может быть темным и не реагировать на различные команды и действия. Это устраняется довольно легко благодаря комбинации определенных клавиш. Но в данном случае будет иметь место различие в операционных системах смартфонов.
Как принудительно перезагрузить iPhone
Чтобы принудительно перезагрузить iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и модели постарше, нужно зажать кнопку «Домой» и верхнюю боковую клавишу на десять секунд или до тех пор, пока не появится логотип Apple.
Если же у вас завис iPhone 7 или iPhone 7 Plus, то нужно зажать боковую кнопку и клавишу уменьшения громкости и также подождать десять секунд.
Обладателям iPhone 8 или iPhone 8 Plus нужно зажать и сразу отпустить клавишу увеличения, а потом также поступить с клавишей уменьшения громкости. Затем нажимаем на боковую кнопку и держим десять секунд.