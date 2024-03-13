Салат «Обжорка» классический

Классический салат «Обжорка» – это известное блюдо русской кухни, которое любят многие, благодаря его богатому вкусу и яркому аромату, перед которым невозможно устоять! Салат «Обжорка» состоит из тонко нарезанных овощей, некоторые из которых пассеруются на растительном масле до аппетитного золотистого оттенка, копченного либо отварного мяса с добавлением майонезного соуса. Этот салат имеет нежный вкус и эффектный внешний вид, который не оставит равнодушным ни одного гурмана. Салат «Обжорка» можно запросто подать к столу, как самостоятельное блюдо, так как в его составе уже есть все необходимое для полноценного приема пищи: белки, жиры и углеводы, так и сочетать с другими кушаньями!
Классический салат «Обжорка» с курицей и солеными огурцами
Классический салат «Обжорка» с курицей и солеными огурцами – это изысканное сочетание нежного мяса и похрустывающих соленых огурчиков, приправленное майонезом и зеленью. Этот салат отлично подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Сочетание сладковатых ноток куриного мяса и кислоты огурцов обогащает его неповторимым вкусом.
Ингредиенты –+4 порц.
- Куриное филе 300 гр.
- Огурец соленый 2 шт.
- Морковь 1 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Укроп 4 ветки
- Майонез 4 ст.л.
- Масло растительное для жарки
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 60 мин.
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Как приготовить салат «Обжорка» по классическому рецепту? Куриное филе заливаем водой и солим, отвариваем около 20 минут с момента закипания и остужаем.
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Тем временем снимаем шелуху с лука и мелко рубим головку, пассеруем на разогретом растительном масле до светло-коричневого оттенка.
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Добавляем тертую на терке морковь и обжариваем компоненты до мягкости, солим и перчим. Выкладываем зажарку в тарелку, стараясь оставлять все масло в сковороде.
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Остывшую курицу нарезаем кубиком и выкладываем на плоское блюдо.
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Сверху распределяем обжаренные ингредиенты.
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Высыпаем рубленые огурцы.
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Поливаем майонезом для сочности.
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Закуску посыпаем измельченным укропом, солью и щепоткой перца. Перемешиваем и убираем на полку холодильника для пропитки на полчаса.
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Классический салат «Обжорка» готов! Ароматный салат сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!
Салат «Обжорка» с мясом говядины
Салат «Обжорка» с мясом говядины – это аппетитное блюдо с нежными ломтиками мяса, маринованными огурцами и достаточно жирным соусом. Сочный вкус мяса прекрасно сочетается с кисло-сладким вкусом огурцов, создавая неповторимый баланс вкусов. Эта закуска станет отличным выбором для тех, кто любит насыщенные и питательные закуски.
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Мякоть говядины – 300 гр.
- Морковь – 2 шт.
- Лук репчатый/красный – 1-2 шт.
- Огурец соленый/маринованный – 150-200 гр.
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Петрушка – по вкусу.
- Майонез – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. До мягкости отвариваем мясо в подсоленной воде, остужаем и режем соломкой либо разбираем по волокнам.
Шаг 2. Головку лука очищаем и нарезаем тонкими полукольцами либо перьями.
Шаг 3. Морковь измельчаем при помощи терки для овощей по-корейски.
Шаг 4. Разогреваем столовую ложку растительного масла и обжариваем лук 3-5 минут на умеренном пламени, часто помешивая.
Шаг 5. В другой жаропрочной посуде раскаляем остатки растительного масла и 5-7 минут обжариваем морковь.
Шаг 6. Продолговатой соломкой режем соленые огурцы.
Шаг 7. Соединяем все компоненты (продукты должны остыть до комнатной температуры), посыпаем молотым перцем и солью, заправляем майонезом.
Шаг 8. Перекладываем закуску в сервировочное блюдо, украшаем петрушкой и подаем к столу. Приятного аппетита!
Салат «Обжорка» с копченой колбасой
Салат «Обжорка» с копченой колбасой – это вкусное блюдо с ароматной копченой колбасой, свежими огурцами и сочной зеленью. Специфический вкус колбасы и сочные кусочки овощей делают этот салат по-настоящему аппетитным. Колоритная и ароматная закуска идеально подойдет для тех, кто ценит традиционные вкусы и простоту приготовления.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Колбаса копченая – 150 гр.
- Огурец соленый – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Майонез – 2-3 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Корнеплоды очищаем и промываем под струей воды, огурец вынимаем из рассола.
Шаг 2. Тонкими перьями нарезаем репчатый лук и обжариваем на подсолнечном масле 2 минуты.
Шаг 3. Добавляем соломку моркови и жарим, помешивая, еще около 5 минут. Зажарку выкладываем на тарелку и даем время остыть.
Шаг 4. Не теряя времени, режем колбасу соломкой и высыпаем в салатницу.
Шаг 5. Аналогичным образом измельчаем соленый огурец.
Шаг 6. Добавляем обжаренные овощи, майонез и соль с перцем.
Шаг 7. Ингредиенты старательно перемешиваем и при наличии времени убираем в холод для пропитки. Приятного аппетита!
Классический салат «Обжорка» с корейской морковью
Классический салат «Обжорка» с корейской морковью – это свежий и аппетитный салат с хрустящей морковью, зажаркой, солеными огурчиками и аппетитным майонезом. Аромат и вкус корейской моркови придают этой закуске особую пикантность и привлекательность. Попробуйте приготовить этот салат для пикника или семейного ужина, кушанье обязательно покорит ваши вкусовые рецепторы.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Филе куриное отварное – 150 гр.
- Морковь по-корейски – 150 гр.
- Огурец соленый/маринованный – 1 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Майонез – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
- Укроп – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для удобства и ускорения процесса, выкладываем продукты на стол.
Шаг 2. Очищенный лук режем четверть кольцами.
Шаг 3. Слегка подрумяниваем на растительном масле и перекладываем в пиалу.
Шаг 4. Огурец режем соломкой и прогреваем на сухой сковородке до испарения рассола, отправляем к луку.
Шаг 5. Добавляем брусочки отварного куриного мяса.
Шаг 6. Дополняем состав рубленой зеленью, морковью, майонезом, солью и перцем.
Шаг 7. Перемешиваем и выкладываем на порционные тарелки при помощи кулинарного кольца. Готовьте и получайте удовольствие!
«Обжарка» с грибами
«Обжорка» с грибами – это необычное сочетание ароматных грибов, маринованных огурцов и нежной зелени, приправленное майонезом. Грибы придают этому салату насыщенный и соблазняющий аромат, который прекрасно дополняется разносолами. Сочный и аппетитный, этот салат будет отличным выбором для легкого ужина или домашнего приема гостей. Попробуйте добавить немного лимонного сока для более яркого вкуса.
Время готовки – 120 мин.
Время приготовления – 25 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Говядина – 300 гр.
- Морковь по-корейски – 200 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Шампиньоны – 400 гр.
- Огурец маринованный – 200 гр.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Майонез – 80 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Говядину заливаем водой и доводим до кипения, солим и провариваем в течение часа. Перекладываем на тарелку и даем время остыть.
Шаг 2. Остывшее мясо разбираем на продолговатые волокна.
Шаг 3. Сняв шелуху с лука, нарезаем головку полукольцами, шампиньоны режем на слайсы.
Шаг 4. Разогреваем растительное масло и обжариваем до золотистости грибы с луком, остужаем.
Шаг 5. Маринованные огурцы нарезаем полосками и слегка отжимаем от рассола.
Шаг 6. Соединяем компоненты в салатнике, включая пикантную морковь, майонез и соль с молотым перцем.
Шаг 7. Активно перемешиваем и снимаем пробу. Приятного аппетита!
Салат «Обжорка» с фасолью
Салат «Обжорка» с фасолью – это вкусное и оригинальное сочетание высокобелковой фасоли, сыра, копченой колбасы и кремового майонеза. Фасоль придает блюду отменную сытость и делает его более питательным. Такая закуска станет отличным выбором для дней, когда хочется чего-то вкусного, сытного и необычного.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 7 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Колбаса копченая – 70 гр.
- Сыр твердых сортов – 50 гр.
- Фасоль консервированная – 3 ст.л.
- Помидор – 1 шт.
- Майонез – 2 ч.л.
- Петрушка – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Тонкой и продолговатой соломкой режем ароматную колбаску.
Шаг 2. Вооружаемся теркой с крупными отверстиями и измельчаем сыр.
Шаг 3. Крупными дольками нарезаем сочный помидор.
Шаг 4. Объединяем нарезанные компоненты, а также фасоль, майонез и петрушку.
Шаг 5. Закуску солим и перчим, ориентируясь на свой вкус и дегустируем. Приятного аппетита!
Салат «Обжорка» с печенью и морковью по-корейски
Салат «Обжорка» с печенью и морковью по-корейски – это блюдо с оригинальным сочетанием нежной печени, пикантной моркови и пряным ароматом, который пробуждает аппетит. Печень придает салату особый вкус и делает его более насыщенным и питательным. Такая гармония продуктов станет настоящим открытием для ценителей оригинальных закусок.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Печень – 200 гр.
- Морковь по-корейски – 80 гр.
- Огурец маринованный – 2 шт.
- Яйцо – 2 шт.
- Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
- Сахар-песок – 0,5 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Петрушка – 0,5 пучка
- Майонез – по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1. Печень заливаем водой, солим и варим на умеренном огне 30-40 минут, также вкрутую отвариваем яйца. Очищаем корнеплоды.
Шаг 2. Луковицу нарезаем четверть кольцами и маринуем в уксусе, сахаре и соли.
Шаг 3. Огурцы режем продолговатыми брусочками.
Шаг 4. Аналогичным способом измельчаем очищенные яйца.
Шаг 5. В чашу с высокими бортиками высыпаем морковку, огурцы, яйца, маринованный лук.
Шаг 6. Добавляем печень, нарезанную соломкой, рубленую петрушку и майонез.
Шаг 7. Состав хорошенько перемешиваем и подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
«Обжорка» со свининой
«Обжорка» со свининой – это сочный салат с маринованными хрустящими огурцами, мягким мясом и ароматным майонезом. Сочная свинина и кислые огурцы создают удивительное сочетание вкусов, которые невозможно забыть. Это блюдо станет отличным выбором, как для семейного ужина, так и для дружеской вечеринки по любому поводу.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Свинина отварная/запеченная – 250 гр.
- Огурец соленый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Масло растительное – для жарки.
- Майонез – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продукты: очищаем морковку и лук, огурцы промакиваем салфетками от излишков рассола.
Шаг 2. Морковь измельчаем при помощи терки для овощей по-корейски, мелко рубим луковицу.
Шаг 3. Пассеруем овощи на разогретом растительном масле 5-7 минут, солим и перчим. Остужаем.
Шаг 4. Свинину и огурцы нарезаем соломкой и высыпаем в салатник.
Шаг 5. Добавляем зажарку и чеснок, пропущенный через пресс.
Шаг 6. Заправляем майонезом и даем немного времени пропитаться. Приятного аппетита!
Вкусный салат «Обжорка» с копченой курицей
Вкусный салат «Обжорка» с копченой курицей – это легкое блюдо с кусочками ароматной куриной грудки, солеными огурцами и душистыми сухариками, приготовленными своими руками, подаваемое с майонезом. Нежное мясо и копченый аромат создают уникальный вкус этой закуски. Украсьте салат зеленью и свежими овощами, и подайте к столу.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Филе куриное копченое – 200 гр.
- Батон – 3-4 ломтика
- Огурец соленый – 5-6 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Майонез – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1. Продукты по списку, выкладываем на рабочую поверхность.
Шаг 2. Батон режем аккуратными кубиками и быстро подрумяниваем на раскаленной сковороде.
Шаг 3. Тертую морковь и измельченный лук пассеруем на разогретом растительном масле до мягкости и золотистости.
Шаг 4. Соленые огурцы произвольно нарезаем и высыпаем в глубокую емкость.
Шаг 5. Добавляем остывшую зажарку, кубики копченого мяса и сухарики.
Шаг 6. Заправляем закуску майонезом, а также не забываем посолить и поперчить. Приятного аппетита!
Как приготовить салат «Обжорка» с сухариками
Как приготовить салат «Обжорка» с сухариками – это простое и вкусное блюдо, основными ингредиентами которого являются маринованные огурцы, фасоль и мясо, заправленные майонезом. Хрустящие сухарики и сочные огурцы создают пикантный вкус блюду, который понравится как взрослым, так и детям.
Время готовки – 1 ч.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Филе куриное отварное – 1 шт.
- Фасоль консервированная – 1 ст.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Огурец маринованный – 1 шт.
- Батон – 4 ломтика
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Майонез – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Продолговатой соломкой нарезаем маринованный огурец и морковь, репчатый лук мелко рубим.
Шаг 2. Морковку обжариваем на растительном масле до размягчения.
Шаг 3. Отварное мясо произвольно измельчаем либо разбираем по волокнам.
Шаг 4. В салатник выкладываем остывшую морковь, курицу, рубленый чеснок, лук, фасоль, огурцы.
Шаг 5. Салат заправляем майонезом и в то же время быстро подрумяниваем кубики батона.
Шаг 6. Декорируем закуску золотистыми сухариками и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!