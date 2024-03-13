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Салат «Обжорка» классический

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Салат «Обжорка» классический

Классический салат «Обжорка» – это известное блюдо русской кухни, которое любят многие, благодаря его богатому вкусу и яркому аромату, перед которым невозможно устоять! Салат «Обжорка» состоит из тонко нарезанных овощей, некоторые из которых пассеруются на растительном масле до аппетитного золотистого оттенка, копченного либо отварного мяса с добавлением майонезного соуса. Этот салат имеет нежный вкус и эффектный внешний вид, который не оставит равнодушным ни одного гурмана. Салат «Обжорка» можно запросто подать к столу, как самостоятельное блюдо, так как в его составе уже есть все необходимое для полноценного приема пищи: белки, жиры и углеводы, так и сочетать с другими кушаньями!

Классический салат «Обжорка» с курицей и солеными огурцами

Классический салат «Обжорка» с курицей и солеными огурцами – это изысканное сочетание нежного мяса и похрустывающих соленых огурчиков, приправленное майонезом и зеленью. Этот салат отлично подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Сочетание сладковатых ноток куриного мяса и кислоты огурцов обогащает его неповторимым вкусом.

Салат «Обжорка» классический

Ингредиенты –+4 порц.

  • Куриное филе 300 гр.
  • Огурец соленый 2 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Укроп 4 ветки
  • Майонез 4 ст.л.
  • Масло растительное  для жарки
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 60 мин.

  1. Салат «Обжорка» классический

    Как приготовить салат «Обжорка» по классическому рецепту? Куриное филе заливаем водой и солим, отвариваем около 20 минут с момента закипания и остужаем.

  2. Салат «Обжорка» классический

    Тем временем снимаем шелуху с лука и мелко рубим головку, пассеруем на разогретом растительном масле до светло-коричневого оттенка.

  3. Салат «Обжорка» классический

    Добавляем тертую на терке морковь и обжариваем компоненты до мягкости, солим и перчим. Выкладываем зажарку в тарелку, стараясь оставлять все масло в сковороде.

  4. Салат «Обжорка» классический

    Остывшую курицу нарезаем кубиком и выкладываем на плоское блюдо.

  5. Салат «Обжорка» классический

    Сверху распределяем обжаренные ингредиенты.

  6. Салат «Обжорка» классический

    Высыпаем рубленые огурцы.

  7. Салат «Обжорка» классический

    Поливаем майонезом для сочности.

  8. Салат «Обжорка» классический

    Закуску посыпаем измельченным укропом, солью и щепоткой перца. Перемешиваем и убираем на полку холодильника для пропитки на полчаса.

  9. Салат «Обжорка» классический

    Классический салат «Обжорка» готов! Ароматный салат сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат «Обжорка» с мясом говядины

Салат «Обжорка» с мясом говядины – это аппетитное блюдо с нежными ломтиками мяса, маринованными огурцами и достаточно жирным соусом. Сочный вкус мяса прекрасно сочетается с кисло-сладким вкусом огурцов, создавая неповторимый баланс вкусов. Эта закуска станет отличным выбором для тех, кто любит насыщенные и питательные закуски.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Мякоть говядины – 300 гр.
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук репчатый/красный – 1-2 шт.
  • Огурец соленый/маринованный – 150-200 гр.
  • Чеснок – 1-2 зуб.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Майонез – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. До мягкости отвариваем мясо в подсоленной воде, остужаем и режем соломкой либо разбираем по волокнам.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 2. Головку лука очищаем и нарезаем тонкими полукольцами либо перьями.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 3. Морковь измельчаем при помощи терки для овощей по-корейски.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 4. Разогреваем столовую ложку растительного масла и обжариваем лук 3-5 минут на умеренном пламени, часто помешивая.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 5. В другой жаропрочной посуде раскаляем остатки растительного масла и 5-7 минут обжариваем морковь.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 6. Продолговатой соломкой режем соленые огурцы.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 7. Соединяем все компоненты (продукты должны остыть до комнатной температуры), посыпаем молотым перцем и солью, заправляем майонезом.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 8. Перекладываем закуску в сервировочное блюдо, украшаем петрушкой и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат «Обжорка» классический

Салат «Обжорка» с копченой колбасой

Салат «Обжорка» с копченой колбасой – это вкусное блюдо с ароматной копченой колбасой, свежими огурцами и сочной зеленью. Специфический вкус колбасы и сочные кусочки овощей делают этот салат по-настоящему аппетитным. Колоритная и ароматная закуска идеально подойдет для тех, кто ценит традиционные вкусы и простоту приготовления.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Колбаса копченая – 150 гр.
  • Огурец соленый – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Майонез – 2-3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Корнеплоды очищаем и промываем под струей воды, огурец вынимаем из рассола.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 2. Тонкими перьями нарезаем репчатый лук и обжариваем на подсолнечном масле 2 минуты.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 3. Добавляем соломку моркови и жарим, помешивая, еще около 5 минут. Зажарку выкладываем на тарелку и даем время остыть.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 4. Не теряя времени, режем колбасу соломкой и высыпаем в салатницу.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 5. Аналогичным образом измельчаем соленый огурец.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 6. Добавляем обжаренные овощи, майонез и соль с перцем.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 7. Ингредиенты старательно перемешиваем и при наличии времени убираем в холод для пропитки. Приятного аппетита!

Салат «Обжорка» классический

Классический салат «Обжорка» с корейской морковью

Классический салат «Обжорка» с корейской морковью – это свежий и аппетитный салат с хрустящей морковью, зажаркой, солеными огурчиками и аппетитным майонезом. Аромат и вкус корейской моркови придают этой закуске особую пикантность и привлекательность. Попробуйте приготовить этот салат для пикника или семейного ужина, кушанье обязательно покорит ваши вкусовые рецепторы.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Филе куриное отварное – 150 гр.
  • Морковь по-корейски – 150 гр.
  • Огурец соленый/маринованный – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Майонез – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Укроп – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для удобства и ускорения процесса, выкладываем продукты на стол.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 2. Очищенный лук режем четверть кольцами.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 3. Слегка подрумяниваем на растительном масле и перекладываем в пиалу.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 4. Огурец режем соломкой и прогреваем на сухой сковородке до испарения рассола, отправляем к луку.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 5. Добавляем брусочки отварного куриного мяса.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 6. Дополняем состав рубленой зеленью, морковью, майонезом, солью и перцем.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 7. Перемешиваем и выкладываем на порционные тарелки при помощи кулинарного кольца. Готовьте и получайте удовольствие!

Салат «Обжорка» классический

«Обжарка» с грибами

«Обжорка» с грибами – это необычное сочетание ароматных грибов, маринованных огурцов и нежной зелени, приправленное майонезом. Грибы придают этому салату насыщенный и соблазняющий аромат, который прекрасно дополняется разносолами. Сочный и аппетитный, этот салат будет отличным выбором для легкого ужина или домашнего приема гостей. Попробуйте добавить немного лимонного сока для более яркого вкуса.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Говядина – 300 гр.
  • Морковь по-корейски – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Шампиньоны – 400 гр.
  • Огурец маринованный – 200 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Майонез – 80 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину заливаем водой и доводим до кипения, солим и провариваем в течение часа. Перекладываем на тарелку и даем время остыть.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 2. Остывшее мясо разбираем на продолговатые волокна.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 3. Сняв шелуху с лука, нарезаем головку полукольцами, шампиньоны режем на слайсы.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 4. Разогреваем растительное масло и обжариваем до золотистости грибы с луком, остужаем.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 5. Маринованные огурцы нарезаем полосками и слегка отжимаем от рассола.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 6. Соединяем компоненты в салатнике, включая пикантную морковь, майонез и соль с молотым перцем.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 7. Активно перемешиваем и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Салат «Обжорка» классический

Салат «Обжорка» с фасолью

Салат «Обжорка» с фасолью – это вкусное и оригинальное  сочетание высокобелковой фасоли, сыра, копченой колбасы и кремового майонеза. Фасоль придает блюду отменную сытость и делает его более питательным. Такая закуска станет отличным выбором для дней, когда хочется чего-то вкусного, сытного и необычного.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Колбаса копченая – 70 гр.
  • Сыр твердых сортов – 50 гр.
  • Фасоль консервированная – 3 ст.л.
  • Помидор – 1 шт.
  • Майонез – 2 ч.л.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тонкой и продолговатой соломкой режем ароматную колбаску.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 2. Вооружаемся теркой с крупными отверстиями и измельчаем сыр.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 3. Крупными дольками нарезаем сочный помидор.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 4. Объединяем нарезанные компоненты, а также фасоль, майонез и петрушку.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 5. Закуску солим и перчим, ориентируясь на свой вкус и дегустируем. Приятного аппетита!

Салат «Обжорка» классический

Салат «Обжорка» с печенью и морковью по-корейски

Салат «Обжорка» с печенью и морковью по-корейски – это блюдо с оригинальным сочетанием нежной печени, пикантной моркови и пряным ароматом, который пробуждает аппетит. Печень придает салату особый вкус и делает его более насыщенным и питательным. Такая гармония продуктов станет настоящим открытием для ценителей оригинальных закусок.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Печень – 200 гр.
  • Морковь по-корейски – 80 гр.
  • Огурец маринованный – 2 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Петрушка – 0,5 пучка
  • Майонез – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Печень заливаем водой, солим и варим на умеренном огне 30-40 минут, также вкрутую отвариваем яйца. Очищаем корнеплоды.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 2. Луковицу нарезаем четверть кольцами и маринуем в уксусе, сахаре и соли.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 3. Огурцы режем продолговатыми брусочками.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 4. Аналогичным способом измельчаем очищенные яйца.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 5. В чашу с высокими бортиками высыпаем морковку, огурцы, яйца, маринованный лук.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 6. Добавляем печень, нарезанную соломкой, рубленую петрушку и майонез.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 7. Состав хорошенько перемешиваем и подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Салат «Обжорка» классический

«Обжорка» со свининой

«Обжорка» со свининой – это сочный салат с маринованными хрустящими огурцами, мягким мясом и ароматным майонезом. Сочная свинина и кислые огурцы создают удивительное сочетание вкусов, которые невозможно забыть. Это блюдо станет отличным выбором, как для семейного ужина, так и для дружеской вечеринки по любому поводу.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Свинина отварная/запеченная – 250 гр.
  • Огурец соленый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Майонез – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты: очищаем морковку и лук, огурцы промакиваем салфетками от излишков рассола.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 2. Морковь измельчаем при помощи терки для овощей по-корейски, мелко рубим луковицу.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 3. Пассеруем овощи на разогретом растительном масле 5-7 минут, солим и перчим. Остужаем.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 4. Свинину и огурцы нарезаем соломкой и высыпаем в салатник.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 5. Добавляем зажарку и чеснок, пропущенный через пресс.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 6. Заправляем майонезом и даем немного времени пропитаться. Приятного аппетита!

Салат «Обжорка» классический

Вкусный салат «Обжорка» с копченой курицей

Вкусный салат «Обжорка» с копченой курицей – это легкое блюдо с кусочками ароматной куриной грудки, солеными огурцами и душистыми сухариками, приготовленными своими руками, подаваемое с майонезом. Нежное мясо и копченый аромат создают уникальный вкус этой закуски. Украсьте салат зеленью и свежими овощами, и подайте к столу.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Филе куриное копченое – 200 гр.
  • Батон – 3-4 ломтика
  • Огурец соленый – 5-6 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты по списку, выкладываем на рабочую поверхность.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 2. Батон режем аккуратными кубиками и быстро подрумяниваем на раскаленной сковороде.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 3. Тертую морковь и измельченный лук пассеруем на разогретом растительном масле до мягкости и золотистости.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 4. Соленые огурцы произвольно нарезаем и высыпаем в глубокую емкость.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 5. Добавляем остывшую зажарку, кубики копченого мяса и сухарики.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 6. Заправляем закуску майонезом, а также не забываем посолить и поперчить. Приятного аппетита!

Салат «Обжорка» классический

Как приготовить салат «Обжорка» с сухариками

Как приготовить салат «Обжорка» с сухариками – это простое и вкусное блюдо, основными ингредиентами которого являются маринованные огурцы, фасоль и мясо, заправленные майонезом. Хрустящие сухарики и сочные огурцы создают пикантный вкус блюду, который понравится как взрослым, так и детям.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Филе куриное отварное – 1 шт.
  • Фасоль консервированная – 1 ст.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Огурец маринованный – 1 шт.
  • Батон – 4 ломтика
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продолговатой соломкой нарезаем маринованный огурец и морковь, репчатый лук мелко рубим.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 2. Морковку обжариваем на растительном масле до размягчения.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 3. Отварное мясо произвольно измельчаем либо разбираем по волокнам.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 4. В салатник выкладываем остывшую морковь, курицу, рубленый чеснок, лук, фасоль, огурцы.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 5. Салат заправляем майонезом и в то же время быстро подрумяниваем кубики батона.

Салат «Обжорка» классический

Шаг 6. Декорируем закуску золотистыми сухариками и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Салат «Обжорка» классический

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