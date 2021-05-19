Фоновая музыка для бара: особенности выбора и воспроизведения

Бар относится к числу увеселительных заведений. Сюда приходят за хорошим настроением. Первое, что привлекает посетителей, – громкая музыка. Для создания требуемой атмосферы владельцам необходимо внимательно относиться к выбору композиций. Плейлист должен содержать треки, подходящие стилистике, формату бара, нуждам клиентов.

Фоновая музыка для бара

Подбирается фоновая музыка для бара с учетом массы критериев. Это обуславливается ее функциями, в перечень которых входят:



создание звуковой ширмы для отдельных групп гостей;



увеличение продолжительности пребывания посетителей;



стимулирование продаж напитков и закусок;



улучшение настроения после тяжелого рабочего дня;



формирование подходящей атмосферы для общения, танцев.



Благодаря музыкальному сопровождению можно добиться «уединенной» обстановки. Даже если в баре нет отдельных кабинок, гости не будут мешать друг другу. Композиции должны быть выровнены по громкости для предупреждения резких переходов и нежелательных моментов тишины.

Для увеличения выручки нужно использовать спокойные треки. В процессе их прослушивания кажется, что время замеляет ход. Посетители не спешат домой, заказывают больше порций алкоголя и закусок. Подобная фоновая музыка расслабляет, заставляет забыть о проблемах. Отличными ее примерами выступают рок-баллады и блюз.

Если в баре есть танцевальная площадка, нужно позаботиться о выборе треков для быстрых и медленных танцев. Зажигательные композиции обычно предпочитают молодые люди. Заведение, ориентированное на публику выше среднего возраста, выглядит респектабельно, если в нем звучат динамичный рок-н-ролл, танцевальный панк и пр.

Способ воспроизведения плейлистов

Выбор композиций можно доверить бармену или другому члену коллектива. Но в таком случае придется полагаться на вкус одного человека, который не всегда будет совпадать с пожеланиями гостей. Чтобы фоновая музыка для бара «заходила» посетителям, стоит предоставить им возможность самостоятельно ставить треки.

Существуют специальные сервисы, где собраны музыкальные подборки для различных заведений. С их помощью клиенты могут за небольшую стоимость «заказывать» любимые композиции. Подобное решение имеет дополнительное преимущество – приятный денежный бонус к общей выручке. Благодаря ему легко снимается груз ответственности с работников бара.