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Шоколадный торт: от его вкуса в восторге все. Готовится легко и быстро

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Шоколадный торт: от его вкуса в восторге все. Готовится легко и быстро

Шоколадный торт считается желанным десертом для большинства детей по всему миру. Этот торт совмещает в себе самые сладкие и вкусные ингредиенты — сахар, крем и шоколад. Однако, когда появился на свет первый шоколадный торт?

Подлинная дата появления шоколадных тортов кулинарии отсутствует. Одни повара склоняются к истории о том, что шоколадный торт был впервые приготовлен для жены Наполеона Бонапарта — Жозефины. Другие повара говорят, что рецепт шоколадного торта принадлежит американцам.

К сожалению, узнать, кто же первым приготовил шоколадный торт не удастся.

Создадим в домашних условиях красивый шоколадный торт.

Ингредиенты бисквита для шоколадного торта:

  • Яйца — 4 шт.;
  • Сахар — 120 г;
  • Сметана — 80 г;
  • Масло растительное — 100 г;
  • Мука — 175 г;
  • Какао — 55 г;
  • Разрыхлитель — 2,5 ч.л.;
  • Соль — щепотка.

Ингредиенты для крема:

  • Сливочный сыр — 400 г;
  • Сметана — 100 г;
  • Какао — 55 г;
  • Сгущенное молоко — 250 г;
  • Вода — 100 г;
  • Сахар — 50 г;
  • Бренди — 20 г;
  • Темный шоколад — 100 г;
  • Молоко — 40 г;
  • Сливочное масло — 60 г.

Приготовление шоколадного торта:

В миску разбиваем яйца, высыпаем сахар, добавляем сметану и растительное масло, взбиваем миксером до однородности.

Смешиваем муку с какао, разрыхлителем и солью, просеиваем в яичную массу.

Замешиваем бисквитное тесто без комков. Застилаем противень пергаментом, выливаем на поверхность тесто и распределяем по дну равномерно.

Выпекаем бисквит при 200 градусах 12-15 минут. Удаляем с бисквита неровные края, делаем из обрезков бисквитную крошку.

Шоколадный торт: от его вкуса в восторге все. Готовится легко и быстро

Делим бисквит на 3 одинаковых прямоугольных коржа. Для крема смешиваем сливочный сыр, сметану, сгущенное молоко, просеиваем к компонентам какао.

Миксером взбиваем ингредиенты.

В сотейник выливаем воду и высыпаем сахар, доводим до кипения и варим сироп 2-3 минуты. Выливаем сироп в чашку и смешиваем с бренди. Коржи пропитываем данным сиропом.

Выкладываем на 2 пропитанных коржа крем, создаем торт.

Шоколадный торт: от его вкуса в восторге все. Готовится легко и быстро

Накрываем последний слой крема коржом без крема.

Бока и верхушку торта покрываем кремом.

Шоколадный торт: от его вкуса в восторге все. Готовится легко и быстро

Бока торта запечатываем в пергамент. Смешиваем в миске шоколад, сливочное масло и молоко, растапливаем. Глазурью покрываем верхушку торта.

Шоколадный торт: от его вкуса в восторге все. Готовится легко и быстро

Оставляем торт в холодильнике на 2-3 часа. Посыпаем бока торта бисквитной крошкой.

Шоколадный торт: от его вкуса в восторге все. Готовится легко и быстро

Верхушку торта можно украсить глазурью из кондитерского мешка. Получается отменный шоколадный торт.

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