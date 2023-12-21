Шоколадный торт: от его вкуса в восторге все. Готовится легко и быстро

Шоколадный торт считается желанным десертом для большинства детей по всему миру. Этот торт совмещает в себе самые сладкие и вкусные ингредиенты — сахар, крем и шоколад. Однако, когда появился на свет первый шоколадный торт?
Подлинная дата появления шоколадных тортов кулинарии отсутствует. Одни повара склоняются к истории о том, что шоколадный торт был впервые приготовлен для жены Наполеона Бонапарта — Жозефины. Другие повара говорят, что рецепт шоколадного торта принадлежит американцам.
К сожалению, узнать, кто же первым приготовил шоколадный торт не удастся.
Создадим в домашних условиях красивый шоколадный торт.
Ингредиенты бисквита для шоколадного торта:
- Яйца — 4 шт.;
- Сахар — 120 г;
- Сметана — 80 г;
- Масло растительное — 100 г;
- Мука — 175 г;
- Какао — 55 г;
- Разрыхлитель — 2,5 ч.л.;
- Соль — щепотка.
Ингредиенты для крема:
- Сливочный сыр — 400 г;
- Сметана — 100 г;
- Какао — 55 г;
- Сгущенное молоко — 250 г;
- Вода — 100 г;
- Сахар — 50 г;
- Бренди — 20 г;
- Темный шоколад — 100 г;
- Молоко — 40 г;
- Сливочное масло — 60 г.
Приготовление шоколадного торта:
В миску разбиваем яйца, высыпаем сахар, добавляем сметану и растительное масло, взбиваем миксером до однородности.
Смешиваем муку с какао, разрыхлителем и солью, просеиваем в яичную массу.
Замешиваем бисквитное тесто без комков. Застилаем противень пергаментом, выливаем на поверхность тесто и распределяем по дну равномерно.
Выпекаем бисквит при 200 градусах 12-15 минут. Удаляем с бисквита неровные края, делаем из обрезков бисквитную крошку.
Делим бисквит на 3 одинаковых прямоугольных коржа. Для крема смешиваем сливочный сыр, сметану, сгущенное молоко, просеиваем к компонентам какао.
Миксером взбиваем ингредиенты.
В сотейник выливаем воду и высыпаем сахар, доводим до кипения и варим сироп 2-3 минуты. Выливаем сироп в чашку и смешиваем с бренди. Коржи пропитываем данным сиропом.
Выкладываем на 2 пропитанных коржа крем, создаем торт.
Накрываем последний слой крема коржом без крема.
Бока и верхушку торта покрываем кремом.
Бока торта запечатываем в пергамент. Смешиваем в миске шоколад, сливочное масло и молоко, растапливаем. Глазурью покрываем верхушку торта.
Оставляем торт в холодильнике на 2-3 часа. Посыпаем бока торта бисквитной крошкой.
Верхушку торта можно украсить глазурью из кондитерского мешка. Получается отменный шоколадный торт.