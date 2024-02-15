Рецепт: Новогодняя закуска «Елочка» — Из двух видов сыра. Как украсить новогодний стол быстро и просто?

Ингредиенты:

сыр твердый — 200 г;

плавленый сыр в треугольничках — 7 шт.;

лук красный ялтинский — четверть головки;

укроп — 30 г;

кукуруза — для украшения;

черные оливки без косточек — 5 шт.;

томаты черри — 2 шт.

Способ приготовления: Давно хотела сделать закуску из сыра на новогодний стол, рецептов, как сделать ёлочки из сыра, много, я предлагаю свой вариант. У меня закусочные ёлочки из двух видов сыра.

Твердый сыр, любой, какой нравится, можно натереть на тёрке, но я решила измельчить в блендере, чтобы консистенции была максимально однородной.

Красный лук крупно режем и тоже измельчаем в чаше блендера.

Затем добавляем плавленый сыр. Можно взять обычный в баночке, но у меня такого не было, зато был сыр в треугольниках, сливочный без добавок, решила его положить.

Объединяем все ингредиенты до получения однородной массы и начинаем формировать конусы небольшого размера. Сначала скатываем в шарик, затем постепенно вытягиваем в конус.

Затем каждый конус нужно обвалять в мелко нарезанном укропе. У меня был замороженный укроп, с ним получается не очень равномерно, если нарезать свежий укроп, он ляжет более ровным и плотным слоем.

Украшать можно зернами кукурузы, граната, кедровыми орешками. У меня, к сожалению, только кукуруза на тот момент была. С гранатом, конечно, ярче и красивее будет.

Вот такие елочки у нас получились. Готовые елочки ставим на красивую плоскую тарелку. Только в серединке у нас пустота получилась, и дети решили сделать несколько канапе.

Твердый сыр нарезаем крупными кубиками примерно одинакового размера.

Коктейльные помидоры черри разрезаем на половинки. На каждую шпажку нанизываем половинку помидора, одну чёрную оливку и кубик сыра. Канапе готово.

Вот такая несложная в приготовлении сырная закуска может украсить новогодний стол.

Время приготовления: 15 мин.