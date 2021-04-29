Формула выгодной покупки квартир и нежилых помещений в Краснодаре. Возможности платформы

Что нужно знать перед покупкой дома?

Многие люди мечтают о покупке дома в течение многих лет или даже десятилетий, прежде чем они действительно начнут процесс. Возможно, вы уже подумали, сколько спален вы хотите, как должны выглядеть ваши окрестности и какой у вас будет газонный гном в вашем палисаднике.

Тем не менее, это не просто покупка дома, а выбор места проживания и переезд. Важно понимать все этапы покупки дома, а также то, что нужно искать при покупке, какие вопросы задавать, понимать скрытые расходы. На портале MNL23 можно выбрать в Краснодаре вторичные квартиры, новостройки, зарубежная недвижимость, готовый арендный бизнес и недвижимость для инвестиций.

Нет сомнений в положительной силе покупки недвижимости, если все сделано правильно. Но вы не хотите принимать поспешных решений при покупке дома, особенно вашего первого. Итак, давайте пройдемся по процессу с вами, чтобы помочь вам ответственно войти в дом вашей мечты.

Шаги к покупке дома

Прежде чем вы купите дом своей мечты, вы должны понять шаги по покупке. Навигация по процессу покупки жилья может быть сложной, но она становится намного проще, если у вас есть четкий план.

Вот критические шаги, которые вы должны предпринять, рассматривая этот важный жизненный шаг.

Оцените ваши личные финансы

Вы не сможете купить дом, пока не узнаете, что можете себе позволить, исходя из своих личных финансов. Обязательно следите за своей кредитной историей и постарайтесь улучшить ее настолько, насколько сможете.

Исследуйте местный рынок

Задолго до того, как вы действительно совершите покупку дома, вы должны следить за состоянием рынка в районе, где вы будете покупать. Обратите особое внимание на период времени, в течение которого большинство домов в вашем ценовом диапазоне остаются на рынке, и если в запрашиваемой цене есть большие сдвиги. Партнерство с любым местным риэлтором может помочь вам понять эти ключевые данные.

Пройдите процедуру предварительного одобрения

Чтобы получить предварительное одобрение ипотеки, вам нужно будет предоставить своему кредитору некоторую финансовую информацию, включая ваши долги и активы.

Перечислите свои приоритеты

Как только вы определите, какое жилье вы действительно можете себе позволить, вы можете начать поиск дома среди списков в выбранной вами области.

Сделать предложение и договориться

С помощью вашего агента по недвижимости вы определите справедливую цену, чтобы предложить владельцам дома, в котором вы заинтересованы. Старайтесь не делать низкое предложение. Часто владельцы, которые получают слишком низкое предложение, просто отказываются от него заранее и не участвуют в каких-либо дальнейших переговорах.

Проведите инспекции и получите кредит

Домашний осмотр является необходимой частью процесса покупки жилья. Важно, чтобы дом, который вы покупаете, прошел профессиональную проверку, чтобы убедиться, что вы осведомлены о любых повреждениях или признаках структурного износа.

Подать документы и закрыть сделку

Вы будете работать со своим кредитором и агентом по недвижимости. Они помогут вам, чтобы все необходимые документы для вашей покупки были в порядке. Вы сможете переехать в свой новый дом, как только все документы будут заполнены, и продавцу дома заплатят.