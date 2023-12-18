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Вы забудете о консервированных огурцах и помидорах: готовим американскую закуску из лука

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Вы забудете о консервированных огурцах и помидорах: готовим американскую закуску из лука

Эту вкусную и хрустящую закуску из лука можно приготовить за считанные минуты и употребить в тот же день. Она понравится многим, ведь имеет невероятный сладко-острый вкус.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такой лук прекрасно подходит к мясным и рыбным блюдам. Кроме этого, его можно добавлять в бургеры и салаты.

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Рецепт американского маринованного лука

  • Время: 15 минут + 6 часов
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 3 фиолетовых луковицы;
– 60 миллилитров уксуса (виноградного или яблочного);
– кипяток, чтобы заполнить банку;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– несколько зерен горчицы и черного перца по желанию.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук кольцами.
  2. Добавьте сахар, соль, перец, зерно горчицы, уксус и достаточно кипятка, чтобы заполнить банку на 300 миллилитров.
  3. Закройте крышкой, переверните 2 – 3 раза и дайте смеси перемешаться.
  4. Приблизительно через 6 часов маринованный лук будет готов.
  5. Готовый продукт храните в холодильнике.

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