ГлавнаяРецептыВы забудете о консервированных огурцах и помидорах: готовим американскую закуску из лука Вы забудете о консервированных огурцах и помидорах: готовим американскую закуску из лука На чтение: 1 минута Эту вкусную и хрустящую закуску из лука можно приготовить за считанные минуты и употребить в тот же день. Она понравится многим, ведь имеет невероятный сладко-острый вкус. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такой лук прекрасно подходит к мясным и рыбным блюдам. Кроме этого, его можно добавлять в бургеры и салаты. Стоит попробовать Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут Рецепт американского маринованного лука Время: 15 минут + 6 часов Порций: 2 Ингредиенты: – 3 фиолетовых луковицы; – 60 миллилитров уксуса (виноградного или яблочного); – кипяток, чтобы заполнить банку; – 2 столовые ложки соли; – 1 чайная ложка сахара; – несколько зерен горчицы и черного перца по желанию. Приготовление: Нарежьте лук кольцами. Добавьте сахар, соль, перец, зерно горчицы, уксус и достаточно кипятка, чтобы заполнить банку на 300 миллилитров. Закройте крышкой, переверните 2 – 3 раза и дайте смеси перемешаться. Приблизительно через 6 часов маринованный лук будет готов. Готовый продукт храните в холодильнике. Понравился рецепт? Просмотрите еще нашу специальную подборку оригинальных блюд на Новый год – вы точно найдете что-нибудь для себя. Поделитесь с друзьями