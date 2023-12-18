Вы забудете о консервированных огурцах и помидорах: готовим американскую закуску из лука

Эту вкусную и хрустящую закуску из лука можно приготовить за считанные минуты и употребить в тот же день. Она понравится многим, ведь имеет невероятный сладко-острый вкус.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такой лук прекрасно подходит к мясным и рыбным блюдам. Кроме этого, его можно добавлять в бургеры и салаты.

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Рецепт американского маринованного лука

Время : 15 минут + 6 часов

: 15 минут + 6 часов Порций: 2

Ингредиенты:

– 3 фиолетовых луковицы;

– 60 миллилитров уксуса (виноградного или яблочного);

– кипяток, чтобы заполнить банку;

– 2 столовые ложки соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– несколько зерен горчицы и черного перца по желанию.

Приготовление:

Нарежьте лук кольцами. Добавьте сахар, соль, перец, зерно горчицы, уксус и достаточно кипятка, чтобы заполнить банку на 300 миллилитров. Закройте крышкой, переверните 2 – 3 раза и дайте смеси перемешаться. Приблизительно через 6 часов маринованный лук будет готов. Готовый продукт храните в холодильнике.

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