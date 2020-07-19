Гарипов Рифат Рузилевич

Рифат Гарипов Рузилевич — государственный и общественный деятель, филантроп. Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкоторстан, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ, член Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В рамках общественно-политической деятельности занимается широким кругом вопросов, связанных со строительной отраслью, социальной доступностью жилья, сферой ЖКХ и т. д. Эксперт в области строительства, спикер федеральных и профильных СМИ. Член Оргкомитета всероссийского детского конкурса «#СпросиСтроителя», организованного Минстроем.

В 2019 году, когда парламент обсуждал законопроект о введении ЕПД (единого платежного документа) за ЖКУ и соответствующие изменения в Жилищный кодекс РФ, не поддержал эту инициативу, апеллируя к потребности населения в планировании расходов и общим рискам единовременной оплаты для поставщиков услуг. Позднее кабмин направил отрицательный отзыв на данный законопроект.

В то же время активно выступал за адресный подход к расценкам в области ЖКХ, в частности за отмену тарифов за вывоз мусора для детей до трех лет. Такая дифференциация по возрасту пользователей услугой получила одобрение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

При обсуждении перспектив введения «углеродного налога» в 2019 году обозначил гражданские риски такого вида налогообложения, указав на возможный рост тарифов ЖКХ. В дальнейшем Минэкономразвития от данного проекта отказалось.

Также считает необходимой трансформацию всей индустрии жилищно-коммунального хозяйства за счет внедрения энергосберегающих технологий и поддерживает позицию Минстроя по улучшению инвестиционного климата в отрасли. В 2020 году обратил внимание на рост несчастных случаев в лифтах, призвал к усилению госконтроля над этим видом имущества.

Аналитик рынка недвижимости. На встрече министра строительства и ЖКХ В. В. Якушева с отраслевыми экспертами Башкирии озвучил мнение о роли проектного финансирования для игроков из регионов, подчеркнул возможности для застройщиков в части поэтапного раскрытия эскроу-счетов.

Выступает за принципы доступности современного жилья для россиян, поиск эффективных механизмов при расселении аварийных домов. Занимается изучением форматов ипотечного кредитования и потенциала разных льготируемых ставок по таким кредитам.

Во время пандемии коронавируса в 2020 году высказывался за снижение коммунальной нагрузки на россиян. Кроме того, заявлял о важности содействия федеральной власти строительному комплексу, чтобы все «дольщики получили свои квартиры вовремя».

Источник: http://wikireality.ru/wiki/Рифат_Гарипов