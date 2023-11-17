Получится у каждого. Торт «Ленинградский» — настоящий домашний рецепт, без заморочек

Советские торты — это один из тех видов десертов, который канул в лету. Дело в том, что сейчас мало кондитеров, которые способны приготовить советские торты. Рецепты многих десертов уже не вернуть, так как они пропали вместе с теми недорогими столовыми и кондитерскими цехами.
Сейчас трудно даже понять, как делался тот или иной советский торт. Хотя, судя по воспоминаниям граждан того времени, десертов было немало. Самым известным и сохранившимся до сих пор считается картошка.
Кроме картошки есть кекс Зебра. Однако, он берет свое начало из рецепта Мраморного кекса.
Постараемся приготовить один из оставшихся тортов СССР — “Ленинградский”.
Ингредиенты коржей для торта “Ленинградский”:
- Мука — 350 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Сливочное масло — 190 г;
- Сахарная пудра — 130 г;
- Ванилин — 1 ч.л.;
- Соль — 1/4 ч.л.;
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
Ингредиенты для крема:
- Сливочное масло — 180 г;
- Вареное сгущенное молоко — 180 г.
Ингредиенты для глазури:
- Чёрный шоколад — 60 г;
- Сливочное масло — 40 г.
Приготовление торта “Ленинградский”:
В миску с мягким сливочным маслом высыпаем сахарную пудру, ванилин и соль, добавляем яйцо и перемешиваем лопаткой. Затем взбиваем компоненты миксером до однородности.
Просеиваем частями в смесь муку. С первым добавлением муки высыпаем разрыхлитель, замешиваем тесто. Слегка липкое мягкое тесто запечатываем в пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут.
Тесто делим на 5 равных частей, каждую часть убираем в холодильник перед использованием.
Раскатываем по частям тесто в тонкий пласт — толщина 4 мм.
Накрываем пласт тарелкой и вырезаем ровный круг. Выпекаем каждый корж в духовке на пергаменте 12 минут при 200 градусах.
Перед выпеканием не забываем проткнуть корж вилкой по всей поверхности.
Аналогично выпекаем остальные коржи. Обрезки тоже выпекаем — из них создадим крошку для торта.
Для приготовления крема взбиваем миксером мягкое сливочное масло со сгущенным молоком. Для глазури растапливаем шоколад и смешиваем с мягким сливочным маслом.
Смазываем каждый корж полученным кремом, создаем торт.
Посыпаем бока торта и верхушку крошкой, украшаем глазурью из шоколада.
Остается только убрать торт в холодильник на 7-8 часов до застывания.
Получается простой торт, который невозможно испортить.