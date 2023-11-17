Получится у каждого. Торт «Ленинградский» — настоящий домашний рецепт, без заморочек

Советские торты — это один из тех видов десертов, который канул в лету. Дело в том, что сейчас мало кондитеров, которые способны приготовить советские торты. Рецепты многих десертов уже не вернуть, так как они пропали вместе с теми недорогими столовыми и кондитерскими цехами.

Сейчас трудно даже понять, как делался тот или иной советский торт. Хотя, судя по воспоминаниям граждан того времени, десертов было немало. Самым известным и сохранившимся до сих пор считается картошка.

Кроме картошки есть кекс Зебра. Однако, он берет свое начало из рецепта Мраморного кекса.

Постараемся приготовить один из оставшихся тортов СССР — “Ленинградский”.

Ингредиенты коржей для торта “Ленинградский”:

Мука — 350 г;

Яйцо — 1 шт.;

Сливочное масло — 190 г;

Сахарная пудра — 130 г;

Ванилин — 1 ч.л.;

Соль — 1/4 ч.л.;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для крема:

Сливочное масло — 180 г;

Вареное сгущенное молоко — 180 г.

Ингредиенты для глазури:

Чёрный шоколад — 60 г;

Сливочное масло — 40 г.

Приготовление торта “Ленинградский”:

В миску с мягким сливочным маслом высыпаем сахарную пудру, ванилин и соль, добавляем яйцо и перемешиваем лопаткой. Затем взбиваем компоненты миксером до однородности.

Просеиваем частями в смесь муку. С первым добавлением муки высыпаем разрыхлитель, замешиваем тесто. Слегка липкое мягкое тесто запечатываем в пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

Тесто делим на 5 равных частей, каждую часть убираем в холодильник перед использованием.

Раскатываем по частям тесто в тонкий пласт — толщина 4 мм.

Накрываем пласт тарелкой и вырезаем ровный круг. Выпекаем каждый корж в духовке на пергаменте 12 минут при 200 градусах.

Перед выпеканием не забываем проткнуть корж вилкой по всей поверхности.

Аналогично выпекаем остальные коржи. Обрезки тоже выпекаем — из них создадим крошку для торта.

Для приготовления крема взбиваем миксером мягкое сливочное масло со сгущенным молоком. Для глазури растапливаем шоколад и смешиваем с мягким сливочным маслом.

Смазываем каждый корж полученным кремом, создаем торт.

Посыпаем бока торта и верхушку крошкой, украшаем глазурью из шоколада.

Остается только убрать торт в холодильник на 7-8 часов до застывания.

Получается простой торт, который невозможно испортить.