Мука и кипяток. Такое приготовление лепешек вы точно не видели: сочная и вкусная начинка

Лепешки — это особый вид выпечки, который чаще используется в странах Востока, в Средней Азии и на Кавказе. Как правило, в данных регионах лепешки заменяют хлеб. С чем связана такая замена сказать трудно. Вероятно, многим народам готовить лепешки было намного легче, чем хлеб. Большинство кочевников не могли позволить себе строительство печи, так как постоянно перемещались по локации. Поэтому хлеб не выпекался.

Лепешки готовились в сковороде, которая была компактной и мобильной. Спустя много веков люди продолжили готовить лепешки в своих домах. Трудно найти жителя Средней Азии, который бы не умел готовить лепешки. Расскажем один из способов приготовления лепешек.

Ингредиенты для лепешек:

мука — 600 г;

соль — 1 ч.л.;

растительное масло — 20 мл;

кипяток — 350 мл;

фарш — 500 г;

репчатый лук — 2 шт.;

красный перец — ½ шт.;

зеленый перец — ½ шт.;

помидор — шт.;

томатная паста — 2 ч.л.;

кориандр;

зелёный лук — пучок.

Приготовление лепешек:

В миске смешиваем муку с кипятком, вливаем растительное масло, солим смесь. Лопаткой замешиваем эластичное тесто. Когда тесто остынет, замес продолжаем руками.

Нарезаем мелко репчатый лук. Очищаем от внутренностей перцы и тоже режем мелким кубиком. Измельчаем помидор.

Выкладываем в сковороду лук и слегка обжариваем. Добавляем к луку фарш, томатную пасту, кориандр, соль и черный перец по вкусу, перемешиваем.

Добавляем в смесь перец — зеленый и красный, помидор, смешиваем и обжариваем начинку. Шинкуем зеленый лук, высыпаем к обжаренным овощам и фаршу.

Тесто делим на 12 равных частей, каждую раскатываем в тонкий пласт. Выкладываем в 6 пластов начинку, распределяем по поверхности.

Накрываем начинку оставшимися пластами, запечатываем края у каждой лепешки.

В сковороде разогреваем 500 мл растительного масла, выкладываем на поверхность лепешку.

Обжариваем лепешки в сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Получаются лепешки с мясной начинкой. Это отличный способ разнообразить свой рацион, подавая к обеду не мясные пирожки, а лепешки.