Где лучше купить массивную доску?

Террасная доска из ДПК — модная альтернатива строительства из натуральной древесины

Террасная доска из ДПК — это аббревиатура, называющая материал из древесно-пластикового композита. Доска из ДПК представляет собой смесь переработанной древесины, переработанного пластика и небольшого количества клея. Теперь она становится идеальным строительным материалом для жилого и коммерческого использования. У вас есть прекрасная возможность купить массивную доску по доступной цене.

Террасная доска из ДПК состоит на 70% из дерева и на 30% из пластика. Срок службы — до 25 лет. Очень приятная на ощупь, приятно по ней ходить даже босыми ногами, при этом не скользит. Подойдет как для дома, веранды беседки, террасы, так и для кафе или открытой части ресторана.

Сочетая в себе преимущества различных материалов, доски и фасады из ДПК более прочные и долговечные, чем деревянные, но также имеют натуральный внешний вид древесины. Благодаря уникальному методу установки, на поверхности пола нет гвоздей или шурупов, поэтому он является более безопасным и удобным для чистки и обслуживания.

Настил из досок ДПК в настоящее время является также признанной альтернативой традиционному деревянному настилу для садов и патио. С его превосходной ECO, пожизненными почти нулевыми затратами на обслуживание и другими практическими преимуществами, все больше людей выбирают композитный настил по сравнению с настилом из натуральной древесины.

Также настил из ДПК, изготовленный из переработанной древесины и пластиковых пиломатериалов, не только нетоксичен, но и, как известно, более долговечен, чем обычные пиломатериалы, обработанные давлением. Композитные палубные плиты, изготовленные из смеси дерева и пластика, как правило, более жесткие, чем 100% переработанный пластиковый пиломатериал, потому что древесные волокна действуют как армирование.

Кроме того, пластик в композитной смеси инкапсулирует и связывает древесину, что позволяет композитным настилам противостоять проникновению влаги и деградации от грибковой гнили.

Применение настила из ДПК не ограничено полем и окружающей средой, преимущества которой полностью характеризуются во внутреннем дворике, крыльце, саду, бассейне, парке, клубе, жилых кварталах, ландшафтном дизайне, мосту, доке и многих других наружных настилах, удовлетворяющих психологическое стремление современных городских жителей.

Доски из ДПК в основном решила проблему, заключающуюся в том, что древесина легко гниет и деформируется после воздействия влажной и водной среды, ее можно использовать в среде, где традиционные деревянные изделия нельзя применять. Борьба с вредителями, защита от моли, различные цвета на выбор, в сочетании с ощущением дерева и текстурой дерева, цвет также может быть настроен в соответствии с требованиями клиентов.