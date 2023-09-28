Каждые выходные покупаю на рынке полкилограмма творога, в качестве которого уверена. И готовлю из него нечто шедевральное! Творожная запеканка с яблоком в моём исполнении не имеет себе равных. Запоминай, как приготовить столь нежный десерт из самых обычных продуктов.

Маленький нюанс. В эту творожную выпечку стоит обязательно добавить лимонную цедру. 2 ч. л. данного ингредиента, натертого на мелкой терке, придадут десерту легкую цитрусовую нотку, которая будет как раз кстати в таком лакомстве.

Как готовится вкусная творожная запеканка с яблоком

Чтобы фруктовая прослойка получилась максимально ароматной, рекомендую всыпать к нарезанным яблокам небольшое количество молотой корицы. С этой пряностью вкус готового десерта заиграет новыми красками.

Ингредиенты

Творог500 г Сахар6 ст. л. Яйцо3 шт. Соль1 щеп. Ванилин2 щеп. Кукурузный крахмал60 г Сметана120 г Яблоко550 г Вода50 мл Корица1 ч. л. Грецкие орехи50 г Разрыхлитель1 ч. л. Лимонная цедра10 г

Приготовление

В глубокой емкости соединяем творог со сметаной любой жирности. Вбиваем яйца. Всыпаем кукурузный крахмал и разрыхлитель для теста. Добавляем 4 ст. л. сахара, соль и ванилин. Пробиваем все ингредиенты погружным блендером до однородности. Всыпаем лимонную цедру, натертую на мелкой терке. Хорошенько всё перемешиваем.Очищаем яблоки от кожуры. Удаляем сердцевинки. Нарезаем фрукты крупным кубиком. Выкладываем их на разогретую сковороду.Всыпаем к яблокам 2 ст. л. сахара и молотую корицу. Вливаем холодную воду. Хорошенько всё перемешиваем. Увариваем яблоки до мягкости (приблизительно в течение 10 минут). Застилаем пергаментом форму для выпекания, диаметр которой 30 см. На ее дно выкладываем половину от общего количества творожной массы. Равномерно распределяем ее, используя ложку или кулинарную лопатку.Сверху выкладываем яблоки. Ровняем слой. Затем помещаем вторую часть творожной массы, равномерно ее распределяя.Рубим грецкие орехи до состояния не слишком мелкой крошки при помощи ножа. Посыпаем ими верх десерта. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 45–50 минут. Готово!

Пусть творожная запеканка постоит при комнатной температуре хотя бы 40 минут и остынет. Потом уже можете доставать ее из формы. Ох, как же красиво эта выпечка с яблочной прослойкой смотрится в разрезе!