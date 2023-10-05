Вы не представляете, как это вкусно. Котлеты из говяжьего фарша: приготовила и пожарила за 20 минут

Не секрет, что в советских столовых добавляли хлеб в котлеты. Некоторые полагают, что это для экономии продуктов. Однако секрет в другом, хлебный мякиш, когда он вымочен в молоке, позволяет сделать котлеты сливочными. Более того, их консистенция становится рассыпчатой, а само угощение – сочнее. Хлеб нужен для того, чтобы он впитал в себя мясной сок, воду, и молоко, поскольку мясо впитывает только 10% жидкости.
Для котлет стоит использовать черствый хлеб, поскольку свежий и мягкий может сделать котлеты более плотными. Приготовим котлеты с использованием хлеба.
Ингредиенты для котлет:
- фарш — 500 г;
- хлеб — 3-4 ломтика;
- картофель — шт.;
- лук — шт.;
- молоко — 250 мл;
- соль;
- перец.
Ингредиенты для подливки:
- лук — шт.;
- морковь — шт.;
- томатная паста — ст. л.;
- вода — 250 мл;
- сахар — ч. л.;
- соль;
- перец.
Приготовление котлет:
В миску наливаем молоко. Хлеб отделяем от корочки и замачиваем мякиш в молоке. Даем постоять.
Добавляем в фарш соль и перец по вкусу. Натираем лук на крупной терке. Картофель натираем на мелкой терке. Мякиш, замоченный в молоке, разминаем вилкой. Отправляем все подготовленные ингредиенты в фарш. Перемешиваем руками.
Для панировки насыпаем в блюдце небольшое количество муки. Мокрыми руками формируем котлетки и обваливаем их в муке.
На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Жарим котлеты с двух сторон до готовности.
Для приготовления подливы мелко нарезаем лук и натираем морковь. Жарим на сковородке с маслом. Добавляем томатную пасту, перемешиваем. Всыпаем щепотку соли и чайную ложку сахара. Вливаем стакан воды.
У нас получились вкусные котлеты с подливой, они отлично сочетаются с картофельным пюре. Готовьте с нами!