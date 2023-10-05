Вы не представляете, как это вкусно. Котлеты из говяжьего фарша: приготовила и пожарила за 20 минут

Не секрет, что в советских столовых добавляли хлеб в котлеты. Некоторые полагают, что это для экономии продуктов. Однако секрет в другом, хлебный мякиш, когда он вымочен в молоке, позволяет сделать котлеты сливочными. Более того, их консистенция становится рассыпчатой, а само угощение – сочнее. Хлеб нужен для того, чтобы он впитал в себя мясной сок, воду, и молоко, поскольку мясо впитывает только 10% жидкости.

Для котлет стоит использовать черствый хлеб, поскольку свежий и мягкий может сделать котлеты более плотными. Приготовим котлеты с использованием хлеба.

Ингредиенты для котлет:

фарш — 500 г;

хлеб — 3-4 ломтика;

картофель — шт.;

лук — шт.;

молоко — 250 мл;

соль;

перец.

Ингредиенты для подливки:

лук — шт.;

морковь — шт.;

томатная паста — ст. л.;

вода — 250 мл;

сахар — ч. л.;

соль;

перец.

Приготовление котлет:

В миску наливаем молоко. Хлеб отделяем от корочки и замачиваем мякиш в молоке. Даем постоять.

Добавляем в фарш соль и перец по вкусу. Натираем лук на крупной терке. Картофель натираем на мелкой терке. Мякиш, замоченный в молоке, разминаем вилкой. Отправляем все подготовленные ингредиенты в фарш. Перемешиваем руками.

Для панировки насыпаем в блюдце небольшое количество муки. Мокрыми руками формируем котлетки и обваливаем их в муке.

На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Жарим котлеты с двух сторон до готовности.

Для приготовления подливы мелко нарезаем лук и натираем морковь. Жарим на сковородке с маслом. Добавляем томатную пасту, перемешиваем. Всыпаем щепотку соли и чайную ложку сахара. Вливаем стакан воды.

У нас получились вкусные котлеты с подливой, они отлично сочетаются с картофельным пюре. Готовьте с нами!