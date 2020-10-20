ГДЕ МОЖНО И ОТКУДА СКАЧАТЬ ИГРЫ НА PC ЧЕРЕЗ ТОРРЕНТ

Компьютерные игры, получив массовое распространение и доступность. Современному пользователю можно одним кликом скачать торрент игры на компьютер, которые стали неизменным атрибутом и спутником жизни наших детей. Зачастую, оставляя вечером ребенка наедине с игрой, мы не задумываемся об опасностях и последствиях такого увлечения. Но что самое удивительное мы не подозреваем о пользе, которая также может скрываться в страстном желании играть в компьютер.

Если вам в голову приходят такие мысли, необходимо прежде всего поинтересоваться у самого себя, есть ли в жизни ребенка интересы кроме компьютерной игры. В случае, если у него есть гармоничная жизнь в школе, сложившийся круг друзей и интересы за пределами виртуальной реальности компьютерной игры, то это не паталогия и не зависимость. Но если все свободное время, ваш сын или дочь проводят у компьютера, то здесь определенно есть над чем задуматься.

Обнаружив тревожные факторы, проанализируйте, чего ему может не хватать, и что он пытается найти в компьютерной игре. Это совсем не обязательно должны быть психологические или поведенческие отклонения. Все может быть гораздо проще. Посмотрите на список используемых им виртуальных игр. Если ваш ребенок увлекается футбольными симуляторами серии FIFA, то может быть разумным решение будет отдать его в спортивную секцию. Если все свободное время он посвящается игре Civilization или «Эпоха империй», представляющих собой исторические и экономические симуляторы, то возможно нужно подтолкнуть ребенка к изучению истории, политики и гуманитарных наук. Также вас может заинтересовать frostpunk скачать торрент на русском, подробнее по ссылке https://brotorrent.net/.

В любом случае, использование виртуального пространства, поможет вывести вектор внимания из компьютерной игры. Ребенок, получивший позитивный опыт в реальной жизни самостоятельно поменяет приоритеты, и его любимой компьютерной игрой, вскоре станет игра в реальную жизнь.