ГлавнаяРецептыЭто блюдо станет вашим любимым: как сделать оригинальный бутерброд с ветчиной и сыром Это блюдо станет вашим любимым: как сделать оригинальный бутерброд с ветчиной и сыром На чтение: 1 минута Бутерброды редко считают производством кулинарного искусства. А зря – если хорошо постараться, то можно создать настоящий шедевр. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Когда нужно что-то перехватить на скорую руку, на помощь всегда приходят бутерброды. Но это не значит, что обычное и простое блюдо не может подарить особый кулинарный опыт – нужен только оригинальный рецепт и немного фантазии. Интересно Возвращающий вкус в детство: готовим топовое блюдо с «Куркой по-домашнему» Рецепт оригинального бутерброда с ветчиной и сыром Время : 20 минут Порций : 2 Ингредиенты: – 200 миллилитров молока; – 20 грамм муки; – 20 грамм сливочного масла; – соль и перец по вкусу; – 4 свежих ломтика белого хлеба; – 1 столовая ложка дижонской горчицы; – 4 ломтика ветчины; – 4 ломтика сыра; – 80 грамм тертого чеддера. Приготовление: Наливаем молоко в кастрюлю, добавляем муку и масло. Медленно доводим до кипения. Постоянно помешиваем до получения густого соуса, мука должна полностью развариться. Снимаем с огня, солим и перчим. Разогреваем гриль и включаем духовку на 220 градусов. Выкладываем хлеб на гриль и жарим до золотистого цвета с одной стороны. С другой намазываем на хлеб горчицей и соусом. На соус кладем сыр и ветчину. Составляем бутерброды. Сверху еще раз смазываем соусом и посыпаем тертым сыром. Выпекаем в духовке 10 минут. Перед подачей даем несколько минут охладиться. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями