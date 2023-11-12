Это блюдо станет вашим любимым: как сделать оригинальный бутерброд с ветчиной и сыром

Бутерброды редко считают производством кулинарного искусства. А зря – если хорошо постараться, то можно создать настоящий шедевр. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Когда нужно что-то перехватить на скорую руку, на помощь всегда приходят бутерброды. Но это не значит, что обычное и простое блюдо не может подарить особый кулинарный опыт – нужен только оригинальный рецепт и немного фантазии. Интересно Возвращающий вкус в детство: готовим топовое блюдо с «Куркой по-домашнему» Рецепт оригинального бутерброда с ветчиной и сыром Время : 20 минут Порций : 2 Ингредиенты: – 200 миллилитров молока;

– 20 грамм муки;

– 20 грамм сливочного масла;

– соль и перец по вкусу;

– 4 свежих ломтика белого хлеба;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– 4 ломтика ветчины;

– 4 ломтика сыра;

– 80 грамм тертого чеддера. Приготовление: Наливаем молоко в кастрюлю, добавляем муку и масло. Медленно доводим до кипения. Постоянно помешиваем до получения густого соуса, мука должна полностью развариться. Снимаем с огня, солим и перчим.

Разогреваем гриль и включаем духовку на 220 градусов.

Выкладываем хлеб на гриль и жарим до золотистого цвета с одной стороны.

С другой намазываем на хлеб горчицей и соусом. На соус кладем сыр и ветчину.

Составляем бутерброды. Сверху еще раз смазываем соусом и посыпаем тертым сыром.

Выпекаем в духовке 10 минут. Перед подачей даем несколько минут охладиться. Приятного аппетита!