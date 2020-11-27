Геодезия участка: суть, виды, этапы и стоимость

У большинства инвесторов на предпроектной стадии строительства возникает необходимость провести геодезию земельного участка – комплекс исследовательских работ, позволяющих получить подробные планы и карты местности. Собранные по результатам таких изысканий данные широко используются архитекторами и другими специалистами в ходе проектирования. Кроме того, в большинстве случаев без технических отчетов геодезистов не получится пройти необходимые проверки в органах архитектуры, что делает проверки обязательными.

Суть и разновидности инженерно-геодезических изысканий

Основная цель таких исследований состоит в изучении местности и дальнейшем составлении планов и карт определенного земельного надела. В готовых графических материалах можно найти все интересующие клиента сведения, включая размеры территории и ее границы, особенности рельефа, а также расположении всех значимых объектов (деревья, готовые строения, дороги, коммуникации и пр.).

Стоит отметить, что геодезия участка – это целый комплекс изысканий, куда входят:

топосъемка – она требуется для дальнейших исследовательских работ и проектирования строительства;

исполнительная съемка – с помощью таких исследований можно проконтролировать качество монтажа;

вынос границ надела – услуга позволяет согласовать ряд вопросов с соседями и выбрать место под стройплощадку;

подеревная съемка – необходима для получения порубочного билета и озеленения местности.

Также геодезические изыскания включают вынос точек и углов из проекта в натуру, фасадную съемку, нивелирование поверхностей и пр. Как результат, такие услуги будут востребованы на любых этапах застройки: от проектирования до благоустройства территории.

Как проводятся инженерные исследования

Выделяют такие этапы инженерно-исследовательских работ:

подготовка – специалисты анализируют техзадание заказчика и архивную документацию, а затем составляют план дальнейших изысканий и рассчитывают, сколько стоит геодезия участка для конкретного клиента;

полевые работы – с помощью различных приборов сотрудники исследовательской компании проводят съемочные работы и выполняют другие измерения, поскольку приборы подлежат обязательной сертификации, никаких ошибок в готовой отчетной документации не будет;

камеральные исследования – геодезисты анализируют собранные данные, после чего приступают к составлению графических материалов (масштаб может быть любым) и технических отчетов, которые требуются для разработки и согласования проектной документации в контролирующих органах.

Во сколько обойдутся такие инженерные изыскания

Если вы планируете сделать геодезию участка, цена на такие инженерно-исследовательские работы зависит от:

особенностей надела;

требуемого оборудования;

масштаба и количества объектов, которые нужно отобразить на картах.

В любом случае, обращение в профессиональную инженерно-исследовательскую компанию станет финансово выгодным решением, поскольку позволит ускорить и упростить дальнейшее строительство. Заказать весь комплекс геодезических изысканий вы можете в компании «Геология ОРГ». Специалисты фирмы работают по всей стране, при повторном обращении или организации комплекса проверок предоставляются скидки. При этом заказчики компании могут рассчитывать не только на доступные цены и строгое соблюдение указанных в контракте сроков, но и на беспроблемное прохождение любых государственных экспертиз!