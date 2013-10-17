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Зачем нужны гидрографические исследования

Если планируется возведение гидротехнических сооружений, перед началом таких работ важно внимательно изучить рельеф дна, а также водную поверхность. Для этого проводятся гидрографические изыскания местности Такие работы помогут разработать проектную документацию в соответствии с особенностями конкретного водоема и прибрежной зоны. Благодаря этому в ходе монтажа и эксплуатации объекта не возникнет никаких проблем.

Особенности инженерно-исследовательских работ

Профессиональные инженерно-гидрографические изыскания направлены на получение топоплана и профиля различных водных объектов, включая реки, озера, прибрежные части морей, акватории водохранилищ и пр. В рамках исследований специалисты займутся:

промерами глубин;

топосъемкой прибрежной территории;

обнаружением подводных препятствий;

нивелированием водоемов и пр.

Полученные специалистами сведения станут основой для разработки дальнейшей проектной документации, а также решения ряда других задач в ходе благоустройства водоемов и прибрежных зон.

Для чего это нужно

Грамотно выполненные гидрографические изыскания на реках помогут:

разработать проект возведения гидротехнических сооружений;

обеспечить безопасность общего мореплавания;

изучить рельеф дна, а также объекты, расположенные на нем;

обследовать подводные коммуникационные системы;

обнаружить затонувшие объекты;

углубить дно;

определить заносимость акваторий;

увеличить устойчивость строений, расположенных рядом с водоемами и пр.

По завершению исследований клиенту предоставляют подробный технический отчет с пояснениями и рекомендациями, который послужит основой для прохождения государственной экспертизы и проведения необходимых расчетов.

Какой будет цена

Так как все наделы и водоемы отличаются друг от друга, стоимость на услуги специалистов рассчитывается в индивидуальном порядке. На цену влияет площадь территории, требуемое оборудование, срочность и ряд других факторов. В любом случае, привлечение сотрудников исследовательской компании – это финансово выгодное решение, ведь по результатам таких проверок можно будет избежать множества проблем в ходе монтажа и эксплуатации гидротехнических сооружений.

Где заказать инженерно-гидрографические исследования

Если хотите заказать инженерно-гидрографические и инженерно-гидрометеорологические изыскания, мы рекомендуем обратиться в компанию «СГИ». Клиенты этой фирмы могут рассчитывать на несколько преимуществ:

доступная стоимость услуг (при этом организация комплексных исследований обойдется намного дешевле, чем проведение проверок по отдельности);

наличие всех требуемых сертификатов и лицензий (таким образом, выполненные специалистами технические отчеты без проблем пройдут любые проверки и экспертизы);

максимальная оперативность (сроки будут указаны в контракте, если у клиента не возникнет дополнительных пожеланий, ничего меняться не будет).

Своевременное обращение в надежную инженерно-исследовательскую компанию – это гарантия отсутствия проблем на разных стадиях застройки и эксплуатации гидротехнических строений, а также при проведении другой деятельности, связанной с водоемами и прибрежными зонами!