Мини-котлеты на сковороде

Для получения очень сочных котлет не следует формовать гигантов. Куда лучше сделать крохотные мясные изделия, которые будут особенно нежными и ароматными. Советуем вам пожарить мини-котлеты из двух видов фарша для самого вкусного ужина.

Во время приготовления такого блюда вы можете использовать свои любимые специи. Мы же рекомендуем вам добавить в фарш черный молотый перец, копченую паприку и, конечно же, соль. Также не бойтесь использовать сушеную зелень, прованские травы и другие пряности для придания блюду более сильного аромата.

Чем так хороши домашние мини-котлеты

Главное преимущество таких аппетитных мини-котлет — сочетание вкусов и текстур двух разных видов мяса. Свинина придаст котлетам богатый и насыщенный аромат, а курица добавит нежности и легкости кушанью. Эта комбинация сделает ваши котлеты исключительно вкусными для любителей мясных блюд.

Ингредиенты

Куриный фарш350 г Свиной фарш350 г Яйцо1 шт. Лук1 шт. Чеснок1 зуб. Хлеб30 г Молоко90 мл Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Паприка0,5 ч. л. Пшеничная мука по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Очистите репчатый лук от шелухи. Нарежьте его произвольными кусочками. Измельчите лук до состояния кашицы, используя блендер или мясорубку. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс. В глубокую емкость поместите белый хлеб, разломанный на несколько кусочков. Залейте его молоком. Оставьте хлеб при комнатной температуре на 10 минут для замачивания. В большой емкости соедините куриный и свиной фарш. Вбейте к ним яйцо. Добавьте измельченный лук и чеснок. Отожмите хлеб от молока. Добавьте его к соединенным ингредиентам.Всыпьте к мясному фаршу соль и черный молотый перец. Добавьте копченую паприку. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной консистенции. Руками, смазанными подсолнечным маслом, сформируйте котлетки небольшого размера. Отправьте сковороду на огонь. Раскалите на ней подсолнечное масло. Установите средний нагрев.Обваляйте заготовки в пшеничной муке. Затем обжарьте миниатюрные котлеты на сковороде с двух сторон до получения золотистой корочки. Готово!

К слову, вы можете взять для обваливания котлет не пшеничную муку, а панировочные сухари. Тогда у них будет более зажаристая и хрустящая корочка. Лишь помните, что котлеты в таком случае выйдут значительно жирнее. Ведь такая панировка впитывает достаточно большое количество масла.