Воздушный яблочный пирог с корицей. Быстрый и очень вкусный рецепт

Фанатами яблочных пирогов являются не только американцы. Также в почете этот вид выпечки у англичан. Считается, что именно в Англии был записан первый рецепт приготовления яблочного пирога.

В кулинарной книге, датируемой 1381 годом один из кулинаров написал о том, как приготовить вкусный яблочный пирог. Конечно, вкусным тот пирог считался по меркам современников. Из рецепта понятно, что выпечка имела минимум сахара, а также была не особо пышной.

Мы покажем, как приготовить сочный и ароматный, воздушный яблочный пирог.

Ингредиенты для яблочного пирога:

яйца — 4 шт.;

ваниль — ⅓ ч. л.;

сахар — 210 г;

молоко — 150 г;

растительное масло — 80 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

мука — 350 г;

яблоки — 5 шт.;

корица — 2 ч. л.

Ингредиенты для яблочного пирога:

В миску разбиваем яйца, высыпаем 200 грамм сахара и ванилин. Миксером взбиваем яйца до пышной белой массы.

Вливаем в яичную массу молоко комнатной температуры, растительное масло и взбиваем до однородности. Просеиваем частями в яичную массу муку, продолжаем недолго взбивать смесь миксером.

С последней порцией муки высыпаем в тесто разрыхлитель, в последний раз взбиваем массу. Яблоки очищаем от семенных коробочек и кожуры, нарезаем тонкими маленькими брусочками.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, выливаем на поверхность тесто и распределяем по дну.

По желанию поверхность теста посыпаем корицей. Выкладываем на поверхность яблочные брусочки.

Также по вкусу яблоки посыпаем сахаром — столовой ложки достаточно. Выпекаем пирог в духовке при 180 градусах 50 минут.

Вместе с яблоками в качестве начинки можно использовать груши. Так вкус пирога будет контрастнее.