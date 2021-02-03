Глаукома: симптомы и лечение

Потеря зрения или даже значительное его ослабление – серьезная проблема, ведущая к инвалидности. Одной из самых распространенных причин утраты зрения является глаукома. Десятки миллионов людей во всем мире страдают ею. Чтобы глаукома не привела к необратимым последствиям, ее необходимо выявлять и лечить как можно раньше.

Симптомы

Глаукома характеризуется повышением глазного давления и повреждением зрительного нерва. Основное ее проявление – ослабление зрения, но бывают и другие симптомы:

боль в глазах, сопровождающаяся головной болью и тошнотой;

ореол вокруг источника света;

помутнение зрения.

Такие симптомы наблюдаются при острой глаукоме, но хроническая форма протекает относительно безболезненно. Ослабление зрения больные начинают замечать лишь тогда, когда патологический процесс зашел достаточно далеко и привел к необратимым изменениям. Чтобы исключить такой пессимистический вариант, нужно ежегодно проходить офтальмологический осмотр. В особенности это рекомендуется людям старше 60 лет, страдающих гипертонией, диабетом, дальнозоркостью или близорукостью, перенесших травмы глаз, принимающих стероидные препараты, а также тем, чьи родственники страдали глаукомой.

Диагностика

Офтальмологическое обследование начинается с определения остроты зрения. Эта процедура хорошо знакома каждому: пациент читает буквы разного размера в таблице. Так диагностируют любое нарушение зрения, но для выявления глаукомы применяют специальные методы:

осмотр глаза при расширенном зрачке;

периметрия;

пахиметрия;

спектральная ОСТ;

гониоскопия.

Для расширения зрачка применяют специальные глазные капли. Методом периметрии выявляют выпадающие участки поля зрения, а с помощью пахиметрии устанавливают толщину роговицы. Один из самых прогрессивных методов – спектральная ОСТ, она позволяет исследовать слой нервных волокон сетчатки. Гониоскопия выявляет состояние дренажной системы глаз.

Лечение

Лечить глаукому непросто, но в арсенале современной офтальмологии немало эффективных методов. На сайте клиники «Свитогляд» https://svitoglyad.com/ru/nashi-uslugi/lecheniye-glaukomy/ можно прочитать о них подробно:

глазные капли;

лекарства, принимаемые перорально;

лазерная терапия;

хирургические методы.

Капли для глаз усиливают отток внутриглазной жидкости. Пероральные препараты снижают внутриглазное давление. Лазерная терапия устраняет закупоренность каналов внутри глаз. Хирургическое лечение подразделяется на фильтрующее и имплантационное. В первом случае в ходе операции создаются новые каналы, если добиться оттока жидкости терапевтическими методами не удается. Другой метод связан с имплантацией искусственных дренажных устройств.

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