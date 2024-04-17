Необыкновенно вкусный: пошаговый рецепт кофейного торта с орехами

Такой торт является идеальным сочетанием ароматного кофе и хрустящих орехов. И по этому рецепту у вас получится незабываемый десерт.

Если любите кофе, то с таким вкусом можно сделать и очень вкусный торт. А орешки придадут ему интересный вкус и текстуру. Рецептом поделились на сайте Kardamon.

Кофейный торт с орехами

Ингредиенты:

Для лепешек:

мука пшеничная — 60 г;

орехи грецкие — 225 г;

манная крупа — 3 ст. л;

разрыхлитель для выпечки — 1,5 ч. л;

четыре яйца;

три яичных белка;

сахар — 150 г

щепотка соли.

Для крема:

молоко — 500 мл;

три яичных желтка;

крахмал — 3 ст. л;

кофе растворимый — 2 ст. л;

масло 82% — 200 г;

сахар — 100 г.

Для ганаша:

шоколад черный — 100 г;

сливки 30% — 85 мл.

Сначала приготовим коржи. Измельчите орехи блендером, добавьте к ним 60 г муки, 3 столовые ложки манки и разрыхлитель.

Разделите яйца на белки и желтки. Взбейте все белки со щепоткой соли. Когда белки станут гуще, увеличьте скорость миксера и постепенно добавляйте сахар, взбивая, пока сахар не растворится. Затем добавьте по одному четыре желтка, осторожно взбивая на низкой скорости.

Осторожно вмешайте сухие ингредиенты в яичную смесь лопаткой. Выстелите дно формы для торта (диаметром 20 см) пергаментом, выложите тесто и выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 170 градусов около 40 минут. Не открывайте духовку, иначе середина коржа провалится. Дайте коржу остыть и разрежьте его горизонтально на три коржа.

И готовьте крем. Смешайте 1/2 стакана холодного молока с крахмалом и желтками. Добавьте остальное молоко в кастрюлю, добавьте кофе и сахар, и доведите до кипения, постоянно помешивая. Когда молоко закипит, добавьте разведенный крахмал, мешайте до появления первых пузырьков, выключите огонь и накройте кастрюлю пищевой пленкой «в контакт». И оставит крем остывать.

Готовая заварная масса имеет текстуру негустой сметаны. Когда взобьете с ней масло, загустеет. Тортик лучше собирать в кольце, чтобы он сохранял форму.

Для ганаша подогрейте сливки в небольшой кастрюле, не доводя до кипения. Добавьте к ним размельченный шоколад и размешивайте до однородной гладкой консистенции. Охладите ганаш до комнатной температуры и распределите ганаш тонким слоем по трем коржам.

Соберите торт в разъемном кольце, промазывая каждый корж кремом и складывая друг на друга. И поставьте в холодильник хотя бы на три часа и украсьте на свой вкус.

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