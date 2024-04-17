Необыкновенно вкусный: пошаговый рецепт кофейного торта с орехами

Такой торт является идеальным сочетанием ароматного кофе и хрустящих орехов. И по этому рецепту у вас получится незабываемый десерт.
Если любите кофе, то с таким вкусом можно сделать и очень вкусный торт. А орешки придадут ему интересный вкус и текстуру. Рецептом поделились на сайте Kardamon.
Кофейный торт с орехами
Ингредиенты:
Для лепешек:
- мука пшеничная — 60 г;
- орехи грецкие — 225 г;
- манная крупа — 3 ст. л;
- разрыхлитель для выпечки — 1,5 ч. л;
- четыре яйца;
- три яичных белка;
- сахар — 150 г
- щепотка соли.
Для крема:
- молоко — 500 мл;
- три яичных желтка;
- крахмал — 3 ст. л;
- кофе растворимый — 2 ст. л;
- масло 82% — 200 г;
- сахар — 100 г.
Для ганаша:
- шоколад черный — 100 г;
- сливки 30% — 85 мл.
Сначала приготовим коржи. Измельчите орехи блендером, добавьте к ним 60 г муки, 3 столовые ложки манки и разрыхлитель.
Разделите яйца на белки и желтки. Взбейте все белки со щепоткой соли. Когда белки станут гуще, увеличьте скорость миксера и постепенно добавляйте сахар, взбивая, пока сахар не растворится. Затем добавьте по одному четыре желтка, осторожно взбивая на низкой скорости.
Осторожно вмешайте сухие ингредиенты в яичную смесь лопаткой. Выстелите дно формы для торта (диаметром 20 см) пергаментом, выложите тесто и выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 170 градусов около 40 минут. Не открывайте духовку, иначе середина коржа провалится. Дайте коржу остыть и разрежьте его горизонтально на три коржа.
И готовьте крем. Смешайте 1/2 стакана холодного молока с крахмалом и желтками. Добавьте остальное молоко в кастрюлю, добавьте кофе и сахар, и доведите до кипения, постоянно помешивая. Когда молоко закипит, добавьте разведенный крахмал, мешайте до появления первых пузырьков, выключите огонь и накройте кастрюлю пищевой пленкой «в контакт». И оставит крем остывать.
Готовая заварная масса имеет текстуру негустой сметаны. Когда взобьете с ней масло, загустеет. Тортик лучше собирать в кольце, чтобы он сохранял форму.
Для ганаша подогрейте сливки в небольшой кастрюле, не доводя до кипения. Добавьте к ним размельченный шоколад и размешивайте до однородной гладкой консистенции. Охладите ганаш до комнатной температуры и распределите ганаш тонким слоем по трем коржам.
Соберите торт в разъемном кольце, промазывая каждый корж кремом и складывая друг на друга. И поставьте в холодильник хотя бы на три часа и украсьте на свой вкус.
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