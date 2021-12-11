Горячее копчение – что это?

Чугунные или стальные РЕШЁТКИ?

Стальные решётки – дорогие, но легко чистятся и не покрываются ржавчиной. Чугунные решётки – дешевые, но длительнее берегут тепло. Если вопрос стоит в цене – возьмите из чугуна. Если важен комфорт – тогда из стали.



МНЕ Необходимы Добавочные Функции, ИЛИ Я ПРОСТО ХОЧУ Поджаривать СТЕЙКИ?

Чем больше у оборудования функций, тем дороже стоит подобная покупка. Задумайтесь, для чего вам 3 тепловых зоны, коптильня или остальные приятные фишки, если не собираетесь ими пользоваться? Намного рентабельнее взять типовый гриль с усовершенствованной формулой защиты и автоматизированным поджогом. Подобные модели стоят намного дороже примитивных грилевых установок, но оберегают повара во время приготовления. Если горелка затухла – газ поступает попадать в нее автоматично.

На ЧТО Обращать собственное внимание При приобретении Оборудования?

Подбирая приспособление, необходимо проверить 4 пункта: гарантийный срок, расположение горелок, размещение пламяотсекателей в горелках, борты и поддоны для сбора жира.

Гарантийный срок – любой производитель даёт собственный срок гарантии на поддержку техники. У одних это 1-2 года, у прочих пожизненный ремонт и даже замена. Благодаря этому если идет речь о переплате за имя бренда, но от этого получаете поддержку на весь эксплуатационный срок техники – лучше переплатите.

Расположение горелок – большинство производителей специально создают иллюзию большой жарочной поверхности. В большинстве случаев горелок тут мало, или расположение у них бесполезное. Важно чтобы горелки пребывали на равном расстоянии и создавали единую тепловую территорию. Тогда и блюдо будет вкусным.

Пламяотсекатели – от одинакового размещения таких элементов зависит трудоспособность горелок. Удостоверьтесь, чтобы они были над горелкой, однако не с боковой стороны. Грязь накапливается тут, что и ведет к неполадкам.Борты и поддоны для сбора жира – принципиальный момент, который не нужно упускать из вида. Необходимо проверить, чтобы все было на месте. А если есть так же и кран для слива воды – прекрасно, возьмите данное устройство.