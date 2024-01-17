Запеченные голубцы по-охотничьи

У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт приготовления голубцов. Однако сегодня редакция «Со Вкусом» хочет с вами поделится несколькими секретами, от которых данное блюдо станет еще вкуснее и нежнее. Поверьте, румяные голубцы по-охотничьи вызывают безудержное желание как можно быстрее их попробовать.

Сочные, аппетитные, невозможно ароматные… От такого угощения млеют все, разметая их из по тарелкам за считанные минуты. Все, что требуется от вас — это классический набор самых обычных продуктов, а также искреннее желание удивить своих близких и родных. Голубцы с охотничьими колбасками получаются гораздо ярче, интересней и сытнее классических. Только попробуйте эту вкуснятину!

Пикантные голубцы по-охотничьи: нюансы приготовления

Очень важно сделать действительно качественный фарш, так как от него многое зависит. Не скупитесь на соус, которым будете заливать голубцы в форме. Также попытайтесь использовать только натуральные и свежие ингредиенты. Рекомендуем использовать форму диаметром от 26 до 28 см. Приготовьтесь, что отныне вы будете готовить исключительно эти голубцы только с колбасками. Золотое сочетание!

Ингредиенты

Капуста белокочанная1 шт. Рис400 г Лук1 шт. Чеснок6 зуб. Петрушка20 г Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Томатный соус100 мл Паприка1 ч. л. Бальзамический уксус70 мл Свиной фарш300 г Колбаски500 г

Приготовление

Разрежьте большой кочан капусты на 9 частей, отделите листья и бросьте их в кипящую слегка подсоленную воду. Варите их в течении 5 минут. Затем аккуратно достаньте капустные заготовки и выложите на дощечку. Высыпьте в миску сырой рис, добавьте к нему мясной фарш, измельченный чеснок, черный перец, сладкую паприку и соль. Влейте бальзамический уксус, растительное масло и томатный соус. Добавьте в будущую начинку мелко измельченную петрушку. Всё тщательно перемещайте. Возьмите столовую ложку и поочередно выложите мясную начинку в подготовленные листья капусты. Сверните голубцы небольшого размера. Края можно не заворачивать. Нарежьте копченые колбаски. Затем влейте в форму небольшое количество подсолнечного масла. Чередуя сырые голубцы и колбасками, выложите их в подготовленную посудину, пока они не закончатся. Залейте заготовку водой (примерно 500 мл) и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. По желанию в воду можно добавить сметану или сливки: это придаст нежности и более насыщенного аромата готовому блюду. В конце украсьте голубцы по-охотничьи любимой зеленью. Подавайте к столу.

Приготовление вкусных голубцов включает в себя невероятное количество самых разных нюансов. Порой хозяйки предварительно замораживают капустные листья, отбивают молотком, смешивают несколько видов мяса и тщательно относятся к подбору риса. А все потому, что идеального рецепта голубцов на самом деле не существует. Каждый гурман ищет в этом блюде свой неповторимый вкус. Ранее мы писали о главных причинах, почему не получаются голубцы.