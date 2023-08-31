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Интересные факты о сосисках и оригинальные блюда с ними, которые стоит попробовать

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Интересные факты о сосисках и оригинальные блюда с ними, которые стоит попробовать

В мире гастрономии существуют продукты, которые просто не перестают удивлять. Одним из них есть сосиски – без преувеличения, кулинарные шедевры, способные поразить вкусом и разнообразием способов приготовления.

БАЩИНСЬКИЙ

Но за этим продуктом скрываются не только впечатления, но и увлекательная история, информирует 24 Канал. Где приготовили первые сосиски и в основу каких оригинальных блюд они входят – рассказываем в материале.

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Где впервые приготовили сосиски

Хотя сосиски были популярны во многих культурах, их происхождение приписывают Германии. Известно, что в 1313 году во Франкфурте были выпущены первые сосиски, которые прославились как «франкфуртские». Это блюдо получило популярность благодаря своему вкусу, а также удобству в хранении и приготовлении.

Впрочем, австрийцы не устают отстаивать позицию, что «отцами» сосисок были именно они. Ведь впервые для изготовления популярного продукта использовали смесь говядины и свинины в Вене.

Спор решил известный мясник Иоганн Ланер. 13 ноября 1805 года он представил в целом «новый» продукт, который сразу преуспел. Почему спор можно считать разрешенным? Потому что Ланер – уроженец Франкфурта, а свое кулинарное изобретение он представил в Вене. Следовательно, даже в официальной истории нашлось место для обоих городов.

Интересные факты о сосисках, которых вы могли не знать

Изобретение сосисок задало тренды во всем мире. В каждой стране стали готовить особые блюда с использованием этого продукта. Не обошлось и без оригинальных рекордов, вошедших в историю.

В частности, сосиска попала в Книгу рекордов Гиннеса! Ее три дня готовил Джей Джей Тренфилд из Шеффилда, а протяженность мясо-колбасного изделия достигала 59,14 километра.

А в Дюссельдорфе в Германии есть ресторан, где готовят так называемые «золотые сосиски». Кушанье покрыто тонким слоем золота 585-й пробы, а владелец заведения верит, что драгоценный металл полезен для здоровья человека.

Если сосиски – то от ТМ «Бащинский»

Поскольку сосиски – продукт с интересной историей, следует выбирать производителя, которые сумел не просто ее продлить, но и написать несколько новых страниц. ТМ «Бащинский» на украинском рынке уже более 25 лет заботится о качестве и вкусе своей продукции.

Именно поэтому мясо-колбасные изделия ТМ «Бащинский» получили особое признание от украинцев. 68% потребителей категории сосисок и сарделек, которые знают о ТМ «Бащинский», соглашаются с тем, что производитель предлагает «очень вкусные продукты». Детали – на сайте.

Со всем ассортиментом ТМ «Бащинский» можно ознакомиться на сайте и официальных страницах бренда в инстаграме и фейсбуке.

Сосиски «Филейные» вкушают как отдельно, так и в составе оригинальных блюд / Фото ТМ «Бащинский»

Что ж, интересными фактами вооружились, сосиски избрали, можно переходить к кулинарным процессам. Попробуем взломать стереотип, что сосиски для «простых» блюд, воспользовавшись оригинальными рецептами.

Лобио с белой фасолью и сосисками

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Просто и вкусно / Фото Shutterstok

Ингредиенты:
– 4 сосиски «Лекарственные» от ТМ «Бащинский»;
– 2 стакана белой консервированной фасоли;
– 1 большой лук;
– 4 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– 1 чайная ложка куркумы;
– 1 чайная ложка соли;
– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте сосиски на небольшие кружочки.
  2. В большой сковороде разогрейте подсолнечное масло на среднем огне. Добавьте нарезанный на кубики лук, обжаривайте его до мягкости и золотистого цвета.
  3. Вбросьте раздавленный чеснок и нарезанные кружочками сосиски к луку.
  4. Продолжайте обжаривать, пока сосиски не получат золотистую корочку.
  5. Добавьте томатную пасту. Потушите все вместе в течение 2 – 3 минут, посыпьте куркумой, солью и черным перцем. Перемешайте и продолжайте тушить еще 1 – 2 минуты, чтобы приправы равномерно распределились.
  6. Добавьте консервированную фасоль. Тщательно перемешайте и готовьте на умеренном огне в течение 5 – 7 минут.
  7. Во время приготовления добавьте небольшое количество воды, чтобы контролировать консистенцию блюда.
  8. При подаче на стол украсьте лобио свежей зеленью, такой как петрушка или кинза.
  9. Подавайте лобио горячим, как сытный обед или ужин.

Тушеная капуста с сосисками

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Этот вкус понравится каждому / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 4 сосиски «Филейные» от ТМ «Бащинский»;
– 1 средняя капуста;
– 2 морковки;
– 1 большой лук;
– 3 столовые ложки масла;
– соль и перец по вкусу.
– свежая зелень для украшения (петрушка, укроп и т.п.).

Приготовление:

  1. Капусту мелко нашинкуйте. Морковки очистите и натрите на тонкую соломку. Лук нарежьте на мелкие кубики.
  2. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанный лук и жарьте на среднем огне до золотистого цвета.
  3. Добавьте нарезанную морковку к луку и жарьте в течение 5 – 7 минут, пока морковь станет мягче.
  4. Всыпьте в сковороду нарезанную капусту, перемешайте все ингредиенты. Добавьте немного воды (приблизительно четверть стакана).
  5. Сделайте огонь поменьше, накройте сковороду крышкой и тушите овощи в течение 20 – 25 минут, периодически помешивая.
  6. Во время тушения капусты подготовьте сосиски. Обжарьте их на горячей сковороде до образования хрустящей корочки.
  7. После тушения капусты добавьте соль и перец по вкусу.
  8. Подавайте тушеную капусту с сосисками, украсив свежайшей зеленью.

Приятного аппетита!

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