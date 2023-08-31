Интересные факты о сосисках и оригинальные блюда с ними, которые стоит попробовать

Сосиски «Филейные» вкушают как отдельно, так и в составе оригинальных блюд / Фото ТМ «Бащинский»
Что ж, интересными фактами вооружились, сосиски избрали, можно переходить к кулинарным процессам. Попробуем взломать стереотип, что сосиски для «простых» блюд, воспользовавшись оригинальными рецептами.
Лобио с белой фасолью и сосисками
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Просто и вкусно / Фото Shutterstok
Ингредиенты:
– 4 сосиски «Лекарственные» от ТМ «Бащинский»;
– 2 стакана белой консервированной фасоли;
– 1 большой лук;
– 4 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– 1 чайная ложка куркумы;
– 1 чайная ложка соли;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте сосиски на небольшие кружочки.
- В большой сковороде разогрейте подсолнечное масло на среднем огне. Добавьте нарезанный на кубики лук, обжаривайте его до мягкости и золотистого цвета.
- Вбросьте раздавленный чеснок и нарезанные кружочками сосиски к луку.
- Продолжайте обжаривать, пока сосиски не получат золотистую корочку.
- Добавьте томатную пасту. Потушите все вместе в течение 2 – 3 минут, посыпьте куркумой, солью и черным перцем. Перемешайте и продолжайте тушить еще 1 – 2 минуты, чтобы приправы равномерно распределились.
- Добавьте консервированную фасоль. Тщательно перемешайте и готовьте на умеренном огне в течение 5 – 7 минут.
- Во время приготовления добавьте небольшое количество воды, чтобы контролировать консистенцию блюда.
- При подаче на стол украсьте лобио свежей зеленью, такой как петрушка или кинза.
- Подавайте лобио горячим, как сытный обед или ужин.
Тушеная капуста с сосисками
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Этот вкус понравится каждому / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 4 сосиски «Филейные» от ТМ «Бащинский»;
– 1 средняя капуста;
– 2 морковки;
– 1 большой лук;
– 3 столовые ложки масла;
– соль и перец по вкусу.
– свежая зелень для украшения (петрушка, укроп и т.п.).
Приготовление:
- Капусту мелко нашинкуйте. Морковки очистите и натрите на тонкую соломку. Лук нарежьте на мелкие кубики.
- В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанный лук и жарьте на среднем огне до золотистого цвета.
- Добавьте нарезанную морковку к луку и жарьте в течение 5 – 7 минут, пока морковь станет мягче.
- Всыпьте в сковороду нарезанную капусту, перемешайте все ингредиенты. Добавьте немного воды (приблизительно четверть стакана).
- Сделайте огонь поменьше, накройте сковороду крышкой и тушите овощи в течение 20 – 25 минут, периодически помешивая.
- Во время тушения капусты подготовьте сосиски. Обжарьте их на горячей сковороде до образования хрустящей корочки.
- После тушения капусты добавьте соль и перец по вкусу.
- Подавайте тушеную капусту с сосисками, украсив свежайшей зеленью.
Приятного аппетита!