Интересные факты о сосисках и оригинальные блюда с ними, которые стоит попробовать

В мире гастрономии существуют продукты, которые просто не перестают удивлять. Одним из них есть сосиски – без преувеличения, кулинарные шедевры, способные поразить вкусом и разнообразием способов приготовления.

БАЩИНСЬКИЙ

Но за этим продуктом скрываются не только впечатления, но и увлекательная история, информирует 24 Канал. Где приготовили первые сосиски и в основу каких оригинальных блюд они входят – рассказываем в материале.

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Где впервые приготовили сосиски

Хотя сосиски были популярны во многих культурах, их происхождение приписывают Германии. Известно, что в 1313 году во Франкфурте были выпущены первые сосиски, которые прославились как «франкфуртские». Это блюдо получило популярность благодаря своему вкусу, а также удобству в хранении и приготовлении.

Впрочем, австрийцы не устают отстаивать позицию, что «отцами» сосисок были именно они. Ведь впервые для изготовления популярного продукта использовали смесь говядины и свинины в Вене.

Спор решил известный мясник Иоганн Ланер. 13 ноября 1805 года он представил в целом «новый» продукт, который сразу преуспел. Почему спор можно считать разрешенным? Потому что Ланер – уроженец Франкфурта, а свое кулинарное изобретение он представил в Вене. Следовательно, даже в официальной истории нашлось место для обоих городов.

Интересные факты о сосисках, которых вы могли не знать

Изобретение сосисок задало тренды во всем мире. В каждой стране стали готовить особые блюда с использованием этого продукта. Не обошлось и без оригинальных рекордов, вошедших в историю.

В частности, сосиска попала в Книгу рекордов Гиннеса! Ее три дня готовил Джей Джей Тренфилд из Шеффилда, а протяженность мясо-колбасного изделия достигала 59,14 километра.

А в Дюссельдорфе в Германии есть ресторан, где готовят так называемые «золотые сосиски». Кушанье покрыто тонким слоем золота 585-й пробы, а владелец заведения верит, что драгоценный металл полезен для здоровья человека.

Если сосиски – то от ТМ «Бащинский»

Поскольку сосиски – продукт с интересной историей, следует выбирать производителя, которые сумел не просто ее продлить, но и написать несколько новых страниц. ТМ «Бащинский» на украинском рынке уже более 25 лет заботится о качестве и вкусе своей продукции.

Именно поэтому мясо-колбасные изделия ТМ «Бащинский» получили особое признание от украинцев. 68% потребителей категории сосисок и сарделек, которые знают о ТМ «Бащинский», соглашаются с тем, что производитель предлагает «очень вкусные продукты». Детали – на сайте.

Со всем ассортиментом ТМ «Бащинский» можно ознакомиться на сайте и официальных страницах бренда в инстаграме и фейсбуке.