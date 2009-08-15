Готы в Крыму

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Готы – одно из восточно-германских племен, давшее название широкому племенному объединению. Отвечая на вопрос о древних жителях Крыма, многие сегодня вспомнят прежде всего скифов, тавров, греков… А вот готов назовут далеко не все, хотя в истории полуострова они оставили значительный след, жили здесь долго – несколько столетий, а появились еще в середине IIIв.

Движение германских племен из Скандинавии началось еще в I тысячелетии как часть общего движения варваров, устремившихся к границам богатейшей по тем временам и могущественнейшей римской империи. Сначала они появились в Польском Поморье, потом – в Восточном, но двинулись дальше – в Полесье, Волынь, Подол, Приазовье, Дунай…

Так за каких-то полторы сотни лет германцы прошли весь путь от холодного Балтийского до теплого Черного моря. Великое переселение народов, всколыхнувшее потом всю Европу, началось гораздо позже (с IV по VII вв., да и были тому иные причины), но фактически начало было положено ими – статными, сильными, выносливыми северными воинами из разных германских племен, в истории объединенными названием одного из самых значительных и авторитетных – готами.

На протяжении всего их долгого пути готам пришлось много воевать, но также и уживаться со многими местными племенами и народами (всех не завоюешь), но при этом твердо сохраняя свой язык, обычаи и традиции. Так по пути они победили аланов (племена иранского происхождения), но и, сдружившись с ними, отправились уже вместе далее (потом в Крыму они и расселились по-соседски и даже называли себя одно время гото-аланами). Согласно письменным источникам, продвижение готов в Крым происходило частью через Азовское море (в районе нынешней Керчи, а тогда – Пантикапея, принадлежавшего Боспорскому царству); частью через Перекоп, а частью от Днепра Черным морем к северо-западным берегам (там, где как раз были греческие колонии и римские гарнизоны).

Сокрушительным валом прокатились они по полуострову, сразу оттеснив греков, скифов и других, вступив в борьбу даже с когда-то могущественным, но слабеющим к тому времени Боспором. Захватив боспорский флот, северные пришельцы бесстрашно бороздили просторы Черного моря и вышли в Средиземное. 257-й год для готов стал годом беспримерного взятия Трапезунда. Тогда «варвары» овладели буквально несметными сокровищами, а также захватили сотни пленных. Часть готов осталась у Боспора (их стали называть трапезитами), а часть с большим количеством кораблей и хорошей добычей снова вернулась в Крым. Конечно, были и те, которые отправились в союзе с аланами дальше — покорять Рим… Но мы все же вернемся к тем, что остались в Крыму.

Северные пришельцы облюбовали северо-западный предгорный Крым. Первые документальные сведения о существовании страны готов на Крымском полуострове принадлежат византийскому историку Прокопию Кессарийскому (VIв.). В одном из своих трактатов он писал о готах как о союзниках Византии, живущих в некоей «стране Дори, лежащей на северо-западе побережья, на возвышенности с плодородными землями». По словам историка, готы славились не только как «прекрасные воины, но и как деятельные и искусные земледельцы» и, хотя страна их «лежит высоко, однако она не дика и не сурова, но приятна и богата наилучшими плодами» (по его же словам, готы отличались «наибольшим гостеприимством между всеми людьми», живущими на полуострове). Название Дори происходит от крепости Дорос, которая была, по-видимому, духовным центром Готии. Ученые считают, что это был Мангуп… Но так его стали называть с конца VIIIв., когда крепость захватили хазары (воинственные племена дагестанского типа). Мангуп и сейчас поражает всех, кто приходит к нему, грандиозностью сохранившихся сооружений и красотой окружающей местности. Этот самый большой пещерный город Крыма расположен на вершине столовой горы Баба-Даг (Отчая гора), которая возвышается на 580м над уровнем моря и на 200м над окружающими долинами. Протяженность искусственных укреплений и неприступных естественных обводов – почти 7км. И самым главным, пожалуй, было то, что там всегда была питьевая вода – горные родники. Практически ни в одном из пещерных городов нет второго такого чуда: вода на изолированном плато на высоте около 600м над уровнем моря! Это сейчас на замершие в глубоком сне развалины приводят по горным тропам туристов, а тогда за неприступными оборонительными стенами и башнями шумел целый город с домами, лавками, мастерскими, а также с княжеским дворцом и храмами, устремившимися ввысь в характерном готическом стиле. Под влиянием ранних христиан, частично плененных в походах, частично бежавших из Рима от притеснителей веры (лучше жить среди язычников в изгнании, чем быть мертвым на родине…) германцы довольно быстро пришли к христианству. За долгие годы странствий готы привыкли перенимать от других народов все правильное и нужное для себя. Видя, как монахи мужественно преодолевают все невзгоды, усердно молятся не только за себя, но и за всех окружающих, самоотверженно трудятся, с любовью и милосердием лечат больных и раненых , готы решили, что и им не повредит такой образ жизни… По большому счету, христианство распространилось в Крыму впервые как раз в готской среде и даже намного раньше, чем среди греков (так одним из участников 1-го Вселенского собора в г.Никее в 325г. был и епископ Кадм, который считается пастырем крымских готов).

Но только с конца VIIв. сведения о жизни в Княжестве Готия становятся более определенными. Она значительно укрепляется. А какой прочный и надежный союз был у Готии долгие десятилетия с самой Византийской империей! Хотя даже тогда своенравные германцы осмеливались принимать беженцев из «золотой державы»: например свергнутого императора Юстиниана II, бежавшего сюда из Херсона – из мест его ссылки (в Крым еще по старой «римской традиции» отправляла в ссылку бунтовщиков или неугодных его преемница Византия). Православное духовенство во время жестоких иконоборческих гонений (сюда бежали многие просвещенные монахи, оказавшие затем значительное влияние на культуру Готии).

Весьма драматические и трагические события происходят на Доросе в конце VIIIв., когда его захват хазарами вызвал восстание местного христианского населения под руководством епископа Иоанна Готского (сохранился уникальный письменный памятник, созданный одним из современников этого незаурядного человека: книга «Житие Иоанна Готского»). Тогда, в 787г., восставшие продержались полгода, но затем были сломлены, а вождь пленен (однако Иоанну удалось бежать; умершего на чужбине, его все же перевезли в Крым и захоронили близ Партенита – об этом см.статью на нашем сайте). А практически разрушенной крепости хазары дали новое название – «Мангуп». Хотя тогда оно так и не закрепилось: до конца XVв. письменные источники это место идентифицируют с крепостью и княжеством Феодоро.

Иногда в литературе встречается еще одно словосочетание – «Готская епархия». К чему относится оно? Она появляется во второй половине VIIIв. в Крыму как церковно-административное подразделение и получив затем в XIVв. ранг митрополии, просуществует вплоть до конца XVIIIв., когда все христиане были переселены из Крыма.

Период с XI по XIIIвв. в истории готов неясен и темен. Лишь записки монаха-минорита Вилема Рубрука, посланного Людовиком IX дипломатом на Восток и посетившим Крым в 1253г., вновь напоминают о них: «На море, от Херсона до устья Танаиды, находятся высокие мысы, а между Херсоном (Херсонесом) и Солдаей (Судаком) существует сорок замков и почти каждый из них имеет особый язык…, среди них много готов, язык которых немецкий». Нужно сказать, что страна «сорока замков» упоминается в письменных источниках неоднократно. Возможно, что действительно крепостей-замков в этих местах было столько, хотя до нас дошли лишь некоторые из них (см. статьи о пещерных городах Крыма на нашем сайте). И, между прочим, тюркское название нынешнего пещерного города Чуфут-Кале (Иудейская крепость) звучало некогда как Кырк-Ор – «сорок замков» (или «сороковой»?.. возможно, он и был таким по счету в цепочке, начина от Мангупа-Дороса…)

С XIIв. в степном Крыму появляются половцы, за ними татары. Известно, что готы по-прежнему владея горами, а также Южным берегом, платят им дань. В древнейшем славянском письменном источнике — «Слове о полку Игореве», описывающем всю тяжесть половецкого ига, упоминаются также и крымские готы. И все же готы продолжают жить и торговать, и даже для этого пересекать опасные половецкие степи. В «Житии Антония Римлянина» есть упоминание о некоем крымском готе, владевшим греческим и русским языком и прибывшим в Новгород со своими товарами (вот куда добирались!).

В XIIIв. былое могущество Византии и ее влияние в Крыму желает занять новая Трапезундская империя. К Южному берегу полуострова «присматриваются» итальянцы (в основном это выходцы из Генуи). Сначала они покупают татарские земли у Кафы (Феодосии), а затем довольно быстро продвигаются по южному побережью. Предприимчивые итальянцы договариваются на взаимовыгодных условиях о разделе Крыма с ханом Мамаем и оттесняют готов в горы. Овладев их приморскими крепостями, генуэзцы называют свою колонию «Капитанство Готия». Княжество Феодоро теряет выход к морю. Да еще разрушительное нашествие Тамерлана на Крым в конце XIVв., когда был захвачен и разорен уже в который раз Мангуп… Но готы упорны: они укрепляют свои горные рубежи, строя новые крепости (исары) напротив генуэзских и порт Каламиту (князь Алексей), а также возвращают себе крепость Чембало и бухту Символов (ныне Балаклавская бухта). Ведут умную внешнюю политику: дочери их Великого князя (Олубея, как называли его татары) выходят замуж за императора Трапезунда и Стефана Великого; ведутся переговоры с русским Иоанном III о замужестве с царевичем… В 1458г. готский князь был признан одним из четырех «черноморских государей», так как за это время готы, имея традиционно сильную армию, вернули себе многие южные порты и крепости.

Но вот наступил, наверное, самый трагический для готов 1475 год. Турки взяли Кафу, расправились с итальянцами и осадили Мангуп. Мужественные и отважные готы отчаянно сражались, но силы были неравными; через полгода голод заставил их открыть ворота… О той кровавой бойне до сих пор молчаливо рассказывают братские могилы казненных готов на Мангупе. Оставшиеся готы с того времени потеряли навсегда уже свое былое могущество здесь в Крыму. Но, по большей части растворившись среди народов Крыма, они помнили крепко заветы своих предков ревностно сохранять свою германскую принадлежность и язык. Есть письменное свидетельство середины XVIв. Барона Бусбека (посланника императора Фердинанда в Стамбуле), общавшегося с одним, прибывшим из Крыма готом, который со слов его: «…был высокого роста, и во внешности его сквозила прирожденная скромность, что делало его похожим на фламандца или голландца. Когда я спросил его о натуре и языке их народа, он отвечал весьма недвусмысленно, что их народ, готы, весьма воинственен, что он и поныне еще занимает многие области…, что у них есть два главных города – один зовется Мангуп, другой – Скиварин (вероятно, Сюреньская крепость в верхнем течении реки Бельбек). Готы – до сих пор христиане, хотя и окружены иноверцами».

Бурный для Крыма XVIIIв. был наполнен войнами за его обладание в основном между двумя гигантскими империями: Турцией и Россией. Чтобы ослабить экономику полуострова, генерал-губернатору Новороссии князю Г.А. Потемкину пришла идея переселить из Крыма всех христиан на Азов (этот план и осуществил в начале 1779г. А.В. Суворов). В их числе были и потомки готов во главе с их духовным пастырем – митрополитом Готским и Кафским Игнатием. Вот тогда-то и покинули полуостров фактически последние крымские готы.

Хотя история германцев в Крыму на этом не кончается. Всего через четыре года в эти земли прибудет по приглашению российской императрицы Екатерины II множество немцев…

Но об этом наша следующая история.

Автор: Юлия Самарина (по материалы публикаций А.Герцена – зав.кафедрой истории ТНУ и Э.Терез – профессора этой же кафедры).

Иллюстрации: Оспрэй Паблишинг, 1996