Описание приготовления:

Рецепты Джейми Оливера ценят за простоту и оригинальность. Вроде и ингредиенты все знакомые, но сочетание продуктов, техника приготовления блюда дает идеальный результат и совершенно незабываемый вкус. Как всегда, он внес в классический рецепт авторские детали и без того вкусное блюдо стало еще интереснее и вкуснее!

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Лазанья География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Фарш 500 Грамм

Лук 2 Штуки

Сельдерей 4 Штуки (черешки)

Морковь 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Лавровый лист 1 Штука

Вино красное сухое 200 Миллилитров

Томатная паста 2 Ст. ложки

Томаты в собственном соку 500 Грамм

Розмарин 1 Штука (веточка)

Растительное масло 2 Ст. ложки

Молоко 500 Миллилитров

Пармезан 70 Грамм

Мука 2 Ст. ложки

Мускатный орех 1 Щепотка

Соль По вкусу

Перец черный крупного помола По вкусу

Листы для лазаньи 12 Штук

Вода 500 Миллилитров

Количество порций 8

Калорийность

96 ккал

Калорийность

4 г

Белки

6 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лазанья с фаршем от Джейми Оливера»

Для лазаньи в первую очередь подготовьте мясное рагу. В данном рецепте используйте любые сезонные овощи. Их можно нарезать или измельчить в кухонном комбайне. Фарш можно взять говяжий или смешанный.

В сковороду влейте растительное масло, добавьте веточку розмарина, чтобы он ароматизировал масло. Добавьте в сковороду фарш и хорошо его обжарьте, помешивая и разбивая мясные кусочки деревянной лопаткой.

Подготовить овощи (лук, чеснок, морковь и сельдерей), выложите к фаршу. Обжаривайте в течение 10 минут, периодически перемешивая.

Посолите рагу и добавьте молотый черный перец по вкусу. Добавьте томатную пасту и перемешайте.

Влейте вино, слегка его выпарите и добавьте измельченные томаты в собственном соку или томатный домашний соус. Влейте столько же воды. Накройте сковороду крышкой и на минимальном огне тушите рагу 1,5-2 часа. Периодически открывайте крышку и помешивайте рагу.

Для белого соуса подготовьте продукты.

В сковороду влейте растительное масло, лавровый лист и лук нарезанный кубиком. Для соуса Джейми советует взять лук порей, но можно использовать белый лук — сладкий сорт салатного лука. Когда лук станет мягким и прозрачным, всыпьте муку и перемешайте.

Влейте в сковороду молоко и уварите соус на медленном огне до загустения. Добавьте половину нормы натертого сыра пармезан, мускатный орех и соль. Перемешайте и снимите соус с огня. Удалите лавровый лист. Для того чтобы соус приобрел более однородную консистенцию, пробейте его погружным блендером в течение 2-3 секунд.

Оба соуса готовы. Можно собирать блюдо. Подготовьте форму для запекания и собственно листы лазаньи.

В форму выложите первым слоем рагу с фаршем. Слой не должен быть слишком толстым, достаточно 1 см. Поверх мясного соуса распределите белый соус.

На белый соус выложите листы лазаньи. Джейми советует разбить пасту черенком ложки. В готовом виде ее легче будет нарезать на порции.

Заполните форму, чередуя слои: мясной соус, белый соус, листы лазаньи. Последним выложите белый соус. Запеките лазанью в духовке, разогретой до 180 градусов 45 минут, до подрумянивания. За 10 минут до готовности выложите на лазанью оставшийся натертый сыр пармезан.

Перед подачей дайте лазанье слегка остыть и нарежьте ее на порции.

Это достаточно сытное блюдо. Подайте в дополнение к нему легкий и свежий салат.