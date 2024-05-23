Описание приготовления:
Рецепты Джейми Оливера ценят за простоту и оригинальность. Вроде и ингредиенты все знакомые, но сочетание продуктов, техника приготовления блюда дает идеальный результат и совершенно незабываемый вкус. Как всегда, он внес в классический рецепт авторские детали и без того вкусное блюдо стало еще интереснее и вкуснее!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Лазанья География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Фарш 500 Грамм
- Лук 2 Штуки
- Сельдерей 4 Штуки (черешки)
- Морковь 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Лавровый лист 1 Штука
- Вино красное сухое 200 Миллилитров
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Томаты в собственном соку 500 Грамм
- Розмарин 1 Штука (веточка)
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Молоко 500 Миллилитров
- Пармезан 70 Грамм
- Мука 2 Ст. ложки
- Мускатный орех 1 Щепотка
- Соль По вкусу
- Перец черный крупного помола По вкусу
- Листы для лазаньи 12 Штук
- Вода 500 Миллилитров
Количество порций 8
Калорийность
96 ккал
Калорийность
4 г
Белки
6 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лазанья с фаршем от Джейми Оливера»
Для лазаньи в первую очередь подготовьте мясное рагу. В данном рецепте используйте любые сезонные овощи. Их можно нарезать или измельчить в кухонном комбайне. Фарш можно взять говяжий или смешанный.
В сковороду влейте растительное масло, добавьте веточку розмарина, чтобы он ароматизировал масло. Добавьте в сковороду фарш и хорошо его обжарьте, помешивая и разбивая мясные кусочки деревянной лопаткой.
Подготовить овощи (лук, чеснок, морковь и сельдерей), выложите к фаршу. Обжаривайте в течение 10 минут, периодически перемешивая.
Посолите рагу и добавьте молотый черный перец по вкусу. Добавьте томатную пасту и перемешайте.
Влейте вино, слегка его выпарите и добавьте измельченные томаты в собственном соку или томатный домашний соус. Влейте столько же воды. Накройте сковороду крышкой и на минимальном огне тушите рагу 1,5-2 часа. Периодически открывайте крышку и помешивайте рагу.
Для белого соуса подготовьте продукты.
В сковороду влейте растительное масло, лавровый лист и лук нарезанный кубиком. Для соуса Джейми советует взять лук порей, но можно использовать белый лук — сладкий сорт салатного лука. Когда лук станет мягким и прозрачным, всыпьте муку и перемешайте.
Влейте в сковороду молоко и уварите соус на медленном огне до загустения. Добавьте половину нормы натертого сыра пармезан, мускатный орех и соль. Перемешайте и снимите соус с огня. Удалите лавровый лист. Для того чтобы соус приобрел более однородную консистенцию, пробейте его погружным блендером в течение 2-3 секунд.
Оба соуса готовы. Можно собирать блюдо. Подготовьте форму для запекания и собственно листы лазаньи.
В форму выложите первым слоем рагу с фаршем. Слой не должен быть слишком толстым, достаточно 1 см. Поверх мясного соуса распределите белый соус.
На белый соус выложите листы лазаньи. Джейми советует разбить пасту черенком ложки. В готовом виде ее легче будет нарезать на порции.
Заполните форму, чередуя слои: мясной соус, белый соус, листы лазаньи. Последним выложите белый соус. Запеките лазанью в духовке, разогретой до 180 градусов 45 минут, до подрумянивания. За 10 минут до готовности выложите на лазанью оставшийся натертый сыр пармезан.
Перед подачей дайте лазанье слегка остыть и нарежьте ее на порции.
Это достаточно сытное блюдо. Подайте в дополнение к нему легкий и свежий салат.