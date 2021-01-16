Гребные лодки ПВХ в Калининграде

При производстве надувных резиновых лодок Bark используются новейшие технологии и надежные материалы. Если вы давно хотели приобрести надувную резиновую лодку, но никак не могли определиться, какому производителю стоит отдать предпочтение, мы предлагаем остановить свой выбор на торговой марке «Bark».

Вам нужна гребные пвх лодки для рыбалки, или вы занимаетесь профессиональной деятельностью, наша продукция подойдет каждому. В своем производстве мы стараемся придерживаться принципа производства качественного товара, но чтобы цена была доступной. Этого мы добиваемся с помощью использования новейших разработок в данной области, что позволяет применять проверенный и надежный материал.

Наше производство базируется на использовании лодочной ткани с ПВХ-покрытием, а также качественной фурнитуры, которая изготавливается из разных пластиков и металлов. Еще одним новшеством является использование водостойкой ламинированной фанеры, из нее изготовлены сиденья, настилы.

Здесь нужно отметить наше сотрудничество с иностранными производителями надувных лодок, с которыми мы активно обмениваемся опытом, что позволяет постоянно совершенствовать нашу продукцию. Кроме того у нас проверенные поставщики, а значит качество поставляемых материалов 100%-ое.

Технология производства много раз испытывалась, пока наши специалисты не остановились на методе горячего склеивания, которое обеспечивает надежность соединения деталей. Мы применяем конструкцию шва стык в стык, основываясь на мировом опыте.

В нашем каталоге найти для себя водное транспортное средство сможет каждый клиент. Разнообразие цветовых решений, конструкции, габаритов позволяет подобрать оптимальный вариант. Нашу продукцию отличают не только качественные характеристики, но и цена.

Для того, чтобы быть постоянно на высоте, мы совершенствуемся, а также ведем контроль качества. Практически на каждом этапе производства ведется внутренний контроль качества. Поэтому вся наша продукция имеет соответствующие сертификаты.

Мы также можем вам предложить аксессуары и комплектующие для вашей лодки. Таким образом, вы сможете ее модифицировать под свою деятельность. У нас вы сможете купить палатки и тенты, весла, сидения и сумки для транспортировки.

Обладая отличными эксплуатационными характеристиками, устойчивостью, маневренностью, грузоподъемностью, наши лодки не оставляют конкурентам никакого шанса!