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Блюдо, которое удается всегда: готовим сочное куриное филе в сливочном соусе

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Блюдо, которое удается всегда: готовим сочное куриное филе в сливочном соусе

Если куриное филе неправильно приготовить, оно получится сухим. Однако с этим рецептом это вам не грозит.

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Сливки идеально подходят к курице. А помидоры черри придадут еще большей сочности.

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Сочное филе в сливочном соусе

  • Время: 35 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 филе;
– 8 – 9 помидоров черри;
– пучок петрушки или шпината;
– жирные сливки;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка специй к курице;
– подсолнечное или сливочное масло;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка прованских трав.

Приготовление:

  1. Филе надрежьте сеточкой. Посолите, поперчите и добавьте специи к курице.
  2. На сковороду добавьте сливочное или растительное масло, обжарьте филе на большом огне с обеих сторон по 2 минуты. После этого отложите его на тарелку.
  3. На сковороду после филе добавьте натертый чеснок, нарезанные пополам помидоры и зелень.
  4. Перемешайте, добавьте соль и горячие сливки.
  5. Выложите сверху филе и под закрытой крышкой доведите его до готовности.

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