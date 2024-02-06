ГлавнаяРецептыБлюдо, которое удается всегда: готовим сочное куриное филе в сливочном соусе Блюдо, которое удается всегда: готовим сочное куриное филе в сливочном соусе На чтение: 1 минута Если куриное филе неправильно приготовить, оно получится сухим. Однако с этим рецептом это вам не грозит. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сливки идеально подходят к курице. А помидоры черри придадут еще большей сочности. Стоит попробовать Такого вы еще точно не ели: древний рецепт бурышника – картофельного пирога родом из Гуцульщины Сочное филе в сливочном соусе Время: 35 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 2 филе; – 8 – 9 помидоров черри; – пучок петрушки или шпината; – жирные сливки; – 1 чайная ложка соли; – 1 чайная ложка специй к курице; – подсолнечное или сливочное масло; – 2 зубчика чеснока; – 1 чайная ложка прованских трав. Приготовление: Филе надрежьте сеточкой. Посолите, поперчите и добавьте специи к курице. На сковороду добавьте сливочное или растительное масло, обжарьте филе на большом огне с обеих сторон по 2 минуты. После этого отложите его на тарелку. На сковороду после филе добавьте натертый чеснок, нарезанные пополам помидоры и зелень. Перемешайте, добавьте соль и горячие сливки. Выложите сверху филе и под закрытой крышкой доведите его до готовности. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный капустняк по рецепту участницы «МастерШеф». Поделитесь с друзьями