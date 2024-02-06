Блюдо, которое удается всегда: готовим сочное куриное филе в сливочном соусе

Если куриное филе неправильно приготовить, оно получится сухим. Однако с этим рецептом это вам не грозит.

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Сливки идеально подходят к курице. А помидоры черри придадут еще большей сочности.

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Сочное филе в сливочном соусе

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 филе;

– 8 – 9 помидоров черри;

– пучок петрушки или шпината;

– жирные сливки;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка специй к курице;

– подсолнечное или сливочное масло;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка прованских трав.

Приготовление:

Филе надрежьте сеточкой. Посолите, поперчите и добавьте специи к курице. На сковороду добавьте сливочное или растительное масло, обжарьте филе на большом огне с обеих сторон по 2 минуты. После этого отложите его на тарелку. На сковороду после филе добавьте натертый чеснок, нарезанные пополам помидоры и зелень. Перемешайте, добавьте соль и горячие сливки. Выложите сверху филе и под закрытой крышкой доведите его до готовности.

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