В сфере транспортировки грузов в последнее время все большую популярность стали приобретать мультимодальные перевозки. Это ничто иное, как перевозка грузов, грузовое такси в Минске, подробнее с услугами которого можно ознакомиться на сайте gruzoperevozkiminsk.by, осуществляемая по одному договору, однако выполняемая как минимум двумя видами транспорта. Их также называют комбинированными. Обязательным условием является то, что перевозчик несет полную ответственность за всю транспортировку полностью. При этом он не обязательно должен владеть всеми видами транспорта. В данном случае, перевозчика, несущего полную ответственность, называют мультимодальный транспортный оператор.

Различные виды транспорта при мультимодальных перевозках используются комплексно и поэтапно. То есть на деле это сотрудничество нескольких транспортных компаний, которые передают друг другу по цепочке транспортируемый груз. Условно такие перевозки можно разделить на два типа по территориальному признаку: перевозки в границах одной страны и международные (межконтинентальные) перевозки.

Мультимодальные перевозки имеют ряд неоспоримых преимуществ. В первую очередь это экономия финансовых средств при организации транспортировок, т. к. они менее зависимы от изменений стоимости топлива. Кроме того, они отличаются большей экологической безопасностью. Также при данном виде перевозок имеет место достаточно высокий уровень защиты и сохранности, что позволяет транспортировать даже опасные грузы. Существует и возможность перевозки больших грузов, т. к. максимальная масса загрузки достигает 30 тонн. Следует отметить, что именно такой вид перевозок более предпочтителен для транспортировок грузов на дальние расстояния.

Однако следует отметить и негативные стороны такого вида перевозок. Прежде всего, это долгосрочность. Следовательно, такая транспортировка требует особых приготовлений и не подходит для скоропортящихся грузов. Кроме того, существует возможность срыва сроков доставки. Также может быть утерян контроль за местонахождением грузов в процессе его перевозки. Для того чтобы избежать таких проблем, следует с большим вниманием и ответственностью отнестись к выбору компании, осуществляющей организацию мультимодальных перевозок. Контрагенты должны разработать максимально комфортный маршрут транспортировки груза, обеспечивая его максимально быструю и непрерывную поставку. Кроме того, следует внимательно следить за юридическим оформлением договоров.

Преимущества и комфорт перевозок данного вида обеспечили им широкую популярность в СНГ. Кроме того, они позволяют избрать оптимальный вариант решения задач для каждого клиента.