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Овощное ассорти с шампиньонами на зиму: подробный рецепт заготовки (видео)

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Овощное ассорти с шампиньонами на зиму: подробный рецепт заготовки (видео)

Салат не только вкусный, но еще и выглядит, словно все краски лета собрали под баночку.

Овощное ассорти – способ собрать в одной банке настоящий микс из огурцов, помидор, перцев и других составляющих. Зимой такая заготовка пользуется неизменным успехом благодаря разнообразию и вкусу. Сегодня предлагаем вам рецепт ассорти, где, кроме привычных продуктов, есть еще и грибы, что делает вкус такой консервации еще более интересным. Своим проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Надежда Попова (Ptashka Nadia).

Овощное ассорти с шампиньонами

Ингредиенты:

  • небольшие огурцы — 2 кг;
  • болгарский перец — 1 кг;
  • шампиньоны мелкие — 0,5 кг;
  • лук — 0,5 кг (4-5 шт);
  • морковь — 100 гр;
  • горький перец — 20 гр (половинка стручка);
  • вода — 2,5 литра;
  • соль — стакан с горкой

Для маринада:

  • вода — 5 стаканов;
  • сахар — 4 стакана;
  • уксус (9%) — 2 стакана.

При желании можно еще добавить 2 ст. л. соли и 50 мл. уксуса.

Способ приготовления:

Все овощи помыть, перец почистить от семян и плодоножек, нарезать, как на салат, шампиньоны почистить, морковь почистить и нарезать кольцами, лук – полукольцами, у огурцов срезано носики и хвостики. Все смешать в большой миске, добавить стакан соли, 2,5 литра воды, оставить на два часа. Периодически овощи нужно перемешивать. Количество жидкости при этом несколько увеличится.

Через два часа овощу шумовкой достать из воды и разложить в чистые сухие стерилизованные банки, слегка утрамбовав. Сверху положить веточки петрушки.

Все ингредиенты для маринада смешать и вскипятить, залить горячим в банки с ассорти.

Дно глубокой кастрюли застелить полотенцем, налить воды, чтоб было где-то по плечики банок, и стерилизовать 10 минут после закипания воды в кастрюле. После стерилизации банки закрутить крышками, укутать и оставить до полного остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить ассорти с капустой и фасолью.

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