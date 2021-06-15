Harley-Davidson Motor Company — дань традициям

Эта наша вечерняя статья посвящена приближающемуся лету. Точнее, кастом-проекту, благодаря которому появился действительно летний байк от шведских мастеров из студии с незамысловатым названием 6/5/4. На самом деле, Швеция и летний байк — не слишком тесно связанные понятия, ведь в столице этой скандинавской страны, Стокгольме, средняя летняя температура достигает +18. Такое себе лето, конечно. Но тем не менее, ребята знают толк в байках и дизайне, а потому у них получилось построить открытый, веселый и яркий Harley Davidson бу. А покупать запчасти для мототехники вы можете посетив интернет-магазин motoyard.com.ua по ссылке.

Владеет мастерской 6/5/4 Йохан Оррестед, который предан мотоциклам всем своим сердцем. Недавно его кастом-ателье пережило знаковое событие — территория его расширилась на 600 квадратных метров, и постройка нового проекта — это способ отметить расширение. Для этого Йохан пригласил своих друзей — Дэниела Джейкобссона и Йохана Нордина. Итак, давайте же перейдем непосредственно к деталям постройки Harley Davidson. В качестве платформы для кастомизированного аппарата выступил старый итальянский мотоцикл Harley Davidson, который выпускался в семидесятых годах прошлого века. Много лет эта техника простояла в гараже, недвижима и недосмотрена.

Несмотря на такое небрежное отношение к мотоциклу, особых проблем с ним не было, да и состояние для такого возраста можно описать, как хорошее. Ребята из 6/5/4 сразу же принялись за силовой агрегат своего подопечного — были поставлены новые клапаны, заменены прокладки, масло, установлены самые современные фильтры — в общем, по мелочи был модернизирована установка. Также пришлось немного поколдовать над стоковыми карбюраторами да заменить заводские фильтры. Дабы придать мотоциклу летней легкости, специалисты переделали заводскую раму, которую значительно облегчили, убрав все неиспользуемые в кастоме крепления и элементы. На сайте motoyard вы можете заказать по хорошей цене Harley Davidson.

Был создан и самодельный подрамник. Нельзя забывать и о комфортном и стильном кастомном сиденьи из кожи. Свой Harley Davidson мастера из студии 6/5/4 оснастили стоковым, отремонтированным спидометром, клипонами от бренда Tarozzi. Один из этапов постройки кастом-проекта заключался в модернизации заводской подвески — ее оставили практически без изменений, подреставрировав родные элементы. Зато выхлопная система «Дукати» обзавелась современными глушителями, которые поддерживают стиль Dunstall. Байк стоит на родных колесах, в которых были заменены все спицы на элементы из нержавейки. Сами колеса «переобули» в покрышки Coker Diamonds. Осталось лишь освежить кастом, придать ему сочной летней яркости — этого добились, перекрасив топливный бак и сам мотоцикл.