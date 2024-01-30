Дрожжевое тесто на пирожки от Дарьи Цвек

Даже самые юные хозяйки Закарпатья в наше время знают, кто такая Дарья Цвек. Хоть одна из ее 9 книг (каждая из которых, между прочим, в свое время стала бестселлером) должна была бы стоять у мамы на полке. До прихода эры интернета именно из сборников рецептов Дари Цвек женщины узнавали азы выпечки. Ее дрожжевое тесто на пирожки до сих пор считается эталонным.

Работы Дарьи Цвек больше полувека пользуются популярностью на Западе Украины. К примеру, «Сладкое печенье» переиздавалось целых 9 раз! А пасхальный кулич по ее рецепту пытаются воссоздать уже современные кулинарные идолы.

Как приготовить дрожжевое тесто на пирожки по рецепту Дарьи Цвек

Рецепт дрожжевого теста от легенды украинской кулинарии не имеет ничего общего с классическим. Он предусматривает использование всего 4 основных ингредиентов. Именно их симбиоз обеспечит воздушность и податливость теста, его образцово эластичную форму.

Ингредиенты

Пшеничная мука5 стак. Маргарин200 г Дрожжи100 г Сметана1 стак. Соль по вкусу

Приготовление

По наставлению легендарной кулинарки, муку нужно просеять дважды: первый раз — в миску, а второй — на рабочую поверхность. Сделайте в горке муки углубление. Туда раскрошите живые дрожжи, добавьте немного соли. Слегка подмороженный маргарин натрите на крупной терке и пересыпьте к дрожжам в муку. Разотрите всё в крошку. Далее введите в смесь жидкую сметану или кефир. Хорошо вымесите тесто. Дайте ему постоять под полотенцем минимум 30 минут. По истечению времени разделите тесто на одинаковые кусочки и раскатайте в пласты. Выложите начинку и защипните края. Выложите пирожки на противень и смажьте их желтком. Готовьте в разогретой до 180 градусов духовке минут 20.

В качестве соленой начинки Дарья Цвек рекомендует использовать тушеные грибы, творог, мясной или рыбный фарш и даже квашеную капусту. А вот сладкие пирожки вкуснее всего получаются с творог и изюмом. Как вам рецепт теста? Приготовили бы по нему пирог на выходных? Делитесь впечатлением в комментариях!