Описание приготовления:
Для того чтобы омлет получился пышным, продукты должны быть комнатной температуры. Не нужно сильно взбивать массу, достаточно просто перемешать венчиком до однородности. Яйца возьмите лучше всего свежие и чем насыщеннее желтки, тем ярче будет омлет.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет
Состав / Ингредиенты:
- Яйцo 6 Штук
- Молоко 200 Миллилитров
- Масло сливочнoe 50 Грамм
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
58 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Омлет как в детском саду на сковороде»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления омлета как в детском саду на сковороде. Продукты достаньте заранее, чтобы они стали комнатной температуры.
Разбейте яйца в миску.
Влейте молоко, посолите и перемешайте до однородности.
Чугунную сковороду диаметром 22 сантиметра полностью смажьте сливочным маслом.
Вылейте в сковороду омлетную массу.
Поставьте сковороду на медленный огонь, закройте крышкой и готовьте в течение 12-15 минут. Омлет поднимется, и вся поверхность должна стать плотной. Снимите сковороду с огня, порежьте омлет и подавайте к столу.
Приятного аппетита!