Описание приготовления:

Для того чтобы омлет получился пышным, продукты должны быть комнатной температуры. Не нужно сильно взбивать массу, достаточно просто перемешать венчиком до однородности. Яйца возьмите лучше всего свежие и чем насыщеннее желтки, тем ярче будет омлет.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет

Состав / Ингредиенты:

Яйцo 6 Штук

Молоко 200 Миллилитров

Масло сливочнoe 50 Грамм

Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

58 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Омлет как в детском саду на сковороде»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления омлета как в детском саду на сковороде. Продукты достаньте заранее, чтобы они стали комнатной температуры.

Разбейте яйца в миску.

Влейте молоко, посолите и перемешайте до однородности.

Чугунную сковороду диаметром 22 сантиметра полностью смажьте сливочным маслом.

Вылейте в сковороду омлетную массу.

Поставьте сковороду на медленный огонь, закройте крышкой и готовьте в течение 12-15 минут. Омлет поднимется, и вся поверхность должна стать плотной. Снимите сковороду с огня, порежьте омлет и подавайте к столу.

Приятного аппетита!