Портал про города-курорты | Perekop

Омлет как в детском саду на сковороде

На чтение: 1 минута
Омлет как в детском саду на сковороде

Описание приготовления:

Для того чтобы омлет получился пышным, продукты должны быть комнатной температуры. Не нужно сильно взбивать массу, достаточно просто перемешать венчиком до однородности. Яйца возьмите лучше всего свежие и чем насыщеннее желтки, тем ярче будет омлет.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцo 6 Штук
  • Молоко 200 Миллилитров
  • Масло сливочнoe 50 Грамм
  • Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

58 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Омлет как в детском саду на сковороде»

Омлет как в детском саду на сковороде

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления омлета как в детском саду на сковороде. Продукты достаньте заранее, чтобы они стали комнатной температуры.

Омлет как в детском саду на сковороде

Разбейте яйца в миску.

Омлет как в детском саду на сковороде

Влейте молоко, посолите и перемешайте до однородности.

Омлет как в детском саду на сковороде

Чугунную сковороду диаметром 22 сантиметра полностью смажьте сливочным маслом.

Омлет как в детском саду на сковороде

Вылейте в сковороду омлетную массу.

Омлет как в детском саду на сковороде

Поставьте сковороду на медленный огонь, закройте крышкой и готовьте в течение 12-15 минут. Омлет поднимется, и вся поверхность должна стать плотной. Снимите сковороду с огня, порежьте омлет и подавайте к столу.

Омлет как в детском саду на сковороде

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек