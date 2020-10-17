Химчистка мягкой мебели в Москве и Московской области

Чтобы ваша квартира была всегда уютной нужно постоянно следить за чистотой и порядком. В чистой квартире намного комфортнее работать и приятнее проводить время со своими родными.

Использование ковров или ковролинов в качестве декора – распространенное явление. Почти в каждом доме также можно увидеть мягкую мебель. Все эти элементы интерьера быстро загрязняются пылью, в которой могут размножаться вредные для здоровья бактерии или пылевые клещи. Обычная уборка ковровых покрытий и мебели пылесосом не может полностью устранить загрязнения. Химчистка ковров сейчас осуществляется специальными клининговыми компаниями, которые применяют профессиональные средства для чистки и технику. Воспользоваться качественными и выгодными услугами химчистки мягкой мебели и прочих вещей от профессионалов с большим опытом вы можете тут.

Вернуть прежний привлекательный вид ковровым покрытиям или ковролину можно только при помощи регулярного ухода. При более сложных загрязнениях необходимо применять сложные способы очистки изделий. Химчистка ковров – один из наиболее эффективных методов, требующих особых навыков и знаний. Поэтому лучше доверить ее опытным специалистам. Этот процесс позволяет устранить даже трудновыводимые пятна благодаря использованию сильнодействующих химических составов. Подбор моющих средств осуществляется в зависимости от особенностей покрытия в индивидуальном порядке. В результате ковролин сохраняет яркость окраски и функциональные характеристики.

Химчистка мягкой мебели — еще один неотъемлемый этап профессиональной уборки. Даже самая качественная мебель в процессе эксплуатации теряет свой презентабельный вид из-за скопившейся на ней грязи, въевшихся в обивку пятен и пыли. Самостоятельно очистить подлокотники мягких кресел или диванов очень сложно. К тому же, при помощи обычного пылесоса невозможно избавиться от микроорганизмов, скопившихся в основании ворса обивки, которые могут вызвать аллергические реакции или болезни. Здесь необходим комплексный уход, который состоит из регулярного проведения обычной уборки и химчистки. Это позволит продлить срок службы мебели, избавив от дополнительных затрат на покупку новой. Чистая мебель – залог здоровья всех членов семьи.