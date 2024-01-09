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Печень по-строгановски с молоком

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Печень по-строгановски с молоком

Описание приготовления:

Печень с добавлением молока получается всегда мягкой и нежной. Лучше всего взять молоко высокой жирности. Солить печень нужно только после обжаривания, тогда она не станет жесткой. Приготовить блюдо можно из любой печени.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень Блюдо: Горячие блюда География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Печень 350 Грамм (говяжья или свиная)
  • Мука 1 Чайная ложка
  • Молоко 150 Миллилитров (высокой жирности)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

164 ккал

Калорийность

14 г

Белки

9 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печень по-строгановски с молоком»

Печень по-строгановски с молоком

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печени по-строгановски.

Печень по-строгановски с молоком

В сковороду налейте растительное масло и выложите порезанный репчатый лук. Обжаривайте в течение 5 минут на среднем огне.

Печень по-строгановски с молоком

Печень очистите от жил, пленки, порежьте на полоски и обваляйте полностью в муке. Выложите печень в сковороду к луку.

Печень по-строгановски с молоком

Обжаривайте печень на среднем огне три минуты, перемешивая.

Печень по-строгановски с молоком

Все посолите, поперчите и залейте молоком, перемешайте. Готовьте все под крышкой еще 5-7 минут, до готовности. Снимите с огня и сразу подавайте.

Печень по-строгановски с молоком

Приятного аппетита!

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