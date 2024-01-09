Описание приготовления:

Печень с добавлением молока получается всегда мягкой и нежной. Лучше всего взять молоко высокой жирности. Солить печень нужно только после обжаривания, тогда она не станет жесткой. Приготовить блюдо можно из любой печени.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень Блюдо: Горячие блюда География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Печень 350 Грамм (говяжья или свиная)

Мука 1 Чайная ложка

Молоко 150 Миллилитров (высокой жирности)

Лук репчатый 1 Штука

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

164 ккал

Калорийность

14 г

Белки

9 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печень по-строгановски с молоком»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печени по-строгановски.

В сковороду налейте растительное масло и выложите порезанный репчатый лук. Обжаривайте в течение 5 минут на среднем огне.

Печень очистите от жил, пленки, порежьте на полоски и обваляйте полностью в муке. Выложите печень в сковороду к луку.

Обжаривайте печень на среднем огне три минуты, перемешивая.

Все посолите, поперчите и залейте молоком, перемешайте. Готовьте все под крышкой еще 5-7 минут, до готовности. Снимите с огня и сразу подавайте.

Приятного аппетита!