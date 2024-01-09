Описание приготовления:
Печень с добавлением молока получается всегда мягкой и нежной. Лучше всего взять молоко высокой жирности. Солить печень нужно только после обжаривания, тогда она не станет жесткой. Приготовить блюдо можно из любой печени.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень Блюдо: Горячие блюда География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Печень 350 Грамм (говяжья или свиная)
- Мука 1 Чайная ложка
- Молоко 150 Миллилитров (высокой жирности)
- Лук репчатый 1 Штука
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
164 ккал
Калорийность
14 г
Белки
9 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печень по-строгановски с молоком»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печени по-строгановски.
В сковороду налейте растительное масло и выложите порезанный репчатый лук. Обжаривайте в течение 5 минут на среднем огне.
Печень очистите от жил, пленки, порежьте на полоски и обваляйте полностью в муке. Выложите печень в сковороду к луку.
Обжаривайте печень на среднем огне три минуты, перемешивая.
Все посолите, поперчите и залейте молоком, перемешайте. Готовьте все под крышкой еще 5-7 минут, до готовности. Снимите с огня и сразу подавайте.
Приятного аппетита!