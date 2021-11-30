Хотите глянуть настоящий детектив?

Где можно найти в сети прославленный « Настоящий детектив» HBO и доступен ли он на Netflix, Hulu или Amazon Prime? Мэтью МакКонахи провел период своей карьеры, в основном сосредоточенный на пушистых романтических комедиях, таких как « Неудача» или « Как потерять парня за 10 дней» , и, хотя они и были успешными, они не особо помогли ему растянуть актерские мускулы. Позже актер решил сосредоточиться на содержательных ролях, что привело к таким фильмам, как «Волк с Уолл-стрит» и « Далласский клуб покупателей» . Звезда вызвала похвалу за свою работу, и термин «Макконессанс» был придуман для обозначения его творческого возрождения. Рекомендуем вам бесплатно в онлайн смотреть Настоящий Детектив бесплатно.

Возможно, самым ярким моментом этой эпохи стал « Настоящий детектив» , где он сыграл мизантропического полицейского Раста Коула. Шоу объединило его с Вуди Харрельсоном ( Веном 2 ) и сочетанием их выступлений, отличной, крутой истории и атмосферного направления Кэри Джоджи Фукунаги сделало его обязательным для просмотра сериалом 2014 года. Вместо того, чтобы снова следовать за одними и теми же персонажами. , правда детектив сезон 2 взял альманах подход и сосредоточился на новый гипсе вместо этого, во главе с Колином Фарреллом, Винс Вон и Рэйчел МакАдамс, хотя он получил более неоднозначную реакцию , чем первый сезон. Будущее сериала было под вопросом после реакции на 2 сезон, но третий сезон в конце концов появился в 2019 году. Актерский состав возглавляли Махершала Али и Стивен Дорфф ( Blade) и сезон снова привлек положительные отзывы.

Для тех, кто желает посетить — или еще раз — пережить меланхолические острые ощущения всех трех сезонов « Настоящего детектива» , где это можно найти в Интернете? К сожалению, в настоящее время его нельзя найти на Netflix, Hulu или Amazon Prime для зрителей из США, но он доступен на HBO Now and Go, а также на DIRECTV. Все три сезона можно купить в iTunes, Google Play или Amazon.

4-й сезон « Настоящего детектива» в настоящее время разрабатывается, но неизвестно, кто будет играть главную роль и когда сериал может вернуться; Учитывая трехлетний разрыв между 2 и 3 сезонами, это может занять некоторое время. Поклонники хотели бы увидеть продолжение первого сезона, но в то время как Мэтью МакКонахи заявил о своем интересе к тому, чтобы вернуться к Rust в той или иной форме, Вуди Харрельсон сказал, что предпочел бы оставить это в покое, так как сомневается, что возвращение сможет оправдать ожидания аудитории. ожидание.

С запуском потокового сервиса HBO Max в мае 2020 года маловероятно, что шоу HBO, такие как True Detective или Watchmen , в ближайшем будущем выйдут на конкурирующие платформы. К счастью, у зрителей еще есть много способов найти нашумевший детективный сериал в Интернете.