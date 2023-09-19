Диетолог Дюваль: можно покупать только один вид полуфабрикатов

Диетолог Анжелика Дюваль напомнила россиянам о том, какой вред магазинные пельмени, котлеты и другие виды виды производственной еды наносят человеку при постоянном употреблении. Предупреждения эксперта передает Pravda.Ru.

Покупная готовая еда содержит больше химических добавок и консервантов, без которых продукцию невозможно было бы долго хранить на прилавках.

Приготовленная дома еда — от вареников до котлет — будет в разы безопаснее. Аналогичные продукты из магазина негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе, печени, поджелудочной железе и качестве крови: покупные полуфабрикаты повышают уровень холестерина и сахара в крови.

Есть лишь один производственный полуфабрикат, который можно считать совершенно безопасным, — и это замороженные овощи. Специалист рекомендует смотреть на дату изготовления товара: чем она ближе к дате покупки, тем лучше.

Ранее технолог Марина Достовалова поделилась советами, которые помогут правильно заморозить ягоды, фрукты и овощи.