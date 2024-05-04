Рецепт: Пирог из манной крупы — Простой, сытный пирог.

Ингредиенты:

кефир — 0,5 л.;

ванильный сахар — 2 уп.;

сыр творожный — 150 гр;

шоколад молочный — 10 гр;

орехи грецкие — 10 шт.;

крупа маннаая — 1 ст;

сахар — 100 гр.;

вареная сгущенка — 0,5 б.;

масла сливочное — 100 гр;

цукаты грейпфрута — 50 гр;

варенье для пропитки — 50 гр

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Прочла рецепт пирога из манны, решила попробовать приготовить. Немного изменила, получилось сытно и вкусно.

Корж испекла из манной крупы.

Мягкое масло взбила до пышного .

Затем добавила кефир. добавляла порционно сахар. Взбивала до однородной массы.

добавила в миску с кефирной смесью манную крупу.

Хорошо вымешала.

Распределяю массу равномерно по противню, предварительно застеленному бумагой для выпечки.

Выпекаю до готовности при температуре 180 градусов.

Пока выпекается корж, готовлю крем.

Взбиваю мягкое масло, добавляю баночку мягкого сыра, всё пробиваю.

Затем добавляю варёное сгущённое молоко.

Всё вместе взбиваю миксером.

Откладываю три ложки для смазки верхнего слоя .

Корж выпекся.

Вырезаю две пышки.

Обрезки пойдут в прослойку.

Очищаю орехи.

Добавляю измельчённые в крем.

Добавляю туда же часть обрезков. Миксером пробиваю до получения густой массы. Это будет толстая прослойка.

Коржи перед тем, как проложить прослойку хорошо пропитываю вареньем, разбавленным водой, варенье желательно брать ароматное с кислинкой.

Пропитанные коржи собираю в пирог. Прослойка получилась очень вкусная и толстая.

Верхний слой проливаю и промазываю оставленным кремом.

Украшаю капельками растопленного шоколада.

Из ЦУКАТОВ выкладываю виноградную кисть. Очень вкусно и красиво.

Получился сытный, вкусный пирог из простых ингредиентов.

Ванильный сахар добавляю и в крем и в тесто для коржа.

Очень сытный, вкусный.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 80 руб.