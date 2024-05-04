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Рецепт: Пирог из манной крупы — Простой, сытный пирог.

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Рецепт: Пирог из манной крупы — Простой, сытный пирог.

Ингредиенты:
кефир — 0,5 л.;
ванильный сахар — 2 уп.;
сыр творожный — 150 гр;
шоколад молочный — 10 гр;
орехи грецкие — 10 шт.;
крупа маннаая — 1 ст;
сахар — 100 гр.;
вареная сгущенка — 0,5 б.;
масла сливочное — 100 гр;
цукаты грейпфрута — 50 гр;
варенье для пропитки — 50 гр
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Прочла рецепт пирога из манны, решила попробовать приготовить. Немного изменила, получилось сытно и вкусно.

Корж испекла из манной крупы.
Мягкое масло взбила до пышного .

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Затем добавила кефир. добавляла порционно сахар. Взбивала до однородной массы.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

добавила в миску с кефирной смесью манную крупу.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Хорошо вымешала.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Распределяю массу равномерно по противню, предварительно застеленному бумагой для выпечки.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Выпекаю до готовности при температуре 180 градусов.
Пока выпекается корж, готовлю крем.
Взбиваю мягкое масло, добавляю баночку мягкого сыра, всё пробиваю.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Затем добавляю варёное сгущённое молоко.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Всё вместе взбиваю миксером.
Откладываю три ложки для смазки верхнего слоя .
Корж выпекся.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Вырезаю две пышки.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Обрезки пойдут в прослойку.
Очищаю орехи.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Добавляю измельчённые в крем.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Добавляю туда же часть обрезков. Миксером пробиваю до получения густой массы. Это будет толстая прослойка.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Коржи перед тем, как проложить прослойку хорошо пропитываю вареньем, разбавленным водой, варенье желательно брать ароматное с кислинкой.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Пропитанные коржи собираю в пирог. Прослойка получилась очень вкусная и толстая.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Верхний слой проливаю и промазываю оставленным кремом.
Украшаю капельками растопленного шоколада.
Из ЦУКАТОВ выкладываю виноградную кисть. Очень вкусно и красиво.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Получился сытный, вкусный пирог из простых ингредиентов.
Ванильный сахар добавляю и в крем и в тесто для коржа.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Очень сытный, вкусный.

Рецепт: Пирог из манной крупы - Простой, сытный пирог.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 80 руб.

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